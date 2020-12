Küresel yatırımcıya davet

Ekonomi yönetimi, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcılar Zirvesi'nde yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin güvenilir liman arayan yatırımcıya çok cazip imkânlar sunduğunu belirterek, ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlatıldığını söyledi. Elvan, "Daha önce Türkiye'de yatırım fırsatlarını hiçbir şekilde değerlendirmemiş küresel markaları da ülkemize davet ediyorum" dedi. Pandemi sonrası dönemin aslında pek çok fırsatı beraberinde getirdiğini anlatan Elvan, "Önümüzdeki dönemde küresel ekonomide, muhtemelen yeni üretim lokasyonları ortaya çıkacak ve üretimin ağırlık merkezi dünya geneline daha dengeli yayılacak. Piyasalar normale döndüğünde talebi karşılayabilecek kapasite ve donanıma sahip ülkeler, rakiplerini geride bırakacak. Böylesine bir konjonktürde Türkiye, kendilerine yeni ve güvenilir limanlar arayan yatırımcılar için çok cazip imkânlar sunuyor" diye konuştu.Türkiye'nin avantajlarına dikkati çeken Elvan, şunları anlattı: "Son derece gelişmiş üretim ve Ar-Ge altyapılarımız var. Türk sanayisi, hemen hemen her ürünü geliştirip üretebiliyor. Sahip olduğumuz kabiliyetler, sektörler arasında birlikte iş yapma kültürünü besliyor. İmalat sanayisinde, kusursuz işleyen ve değişen koşullara hızla adapte olabilen bir tedarikçi altyapımız var. Fintek, biyoteknoloji ve oyun sektörü başta olmak üzere her geçen gün güçlenen dinamik bir start-up atmosferi oluşuyor. Lojistik imkânların çeşitliliği, sunduğumuz teşvikler, dinamik ve nitelikli iş gücümüz, Türkiye'ye yatırım yapan müteşebbislerin kârını ve verimliliğini artırıyor."Yatırımcının gelecek dönem ufkunu öngörülebilir kılacak reformların kararlılıkla hayata geçirileceğini belirten Elvan, şöyle devam etti: "Her problemi, piyasa ekonomisinin kuralları çerçevesinde şeffaf, hesap verebilir, rasyonel ve öngörülebilir bir şekilde çözeceğiz. İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız. Enflasyonla mücadelede çok kararlıyız, Merkez Bankamız her türlü araç bağımsızlığına sahip."Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımların artmasının önemine dikkat çeken Ticaret Bakanı Pekcan, 81 ilde potansiyel yatırım alanı olduğunu vurguladı. Pekcan, "Sadece belli merkezlerde değil, tüm ülke genelinde böyle bir üretim, yatırım ve ihracat potansiyeli var. Biz önümüzdeki dönemde bu yaptığımız çalışmalarla tüm bu firmalarımıza bire bir mentorluk desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise AK Parti hükümetleriyle sağlanan makroekonomik istikrar, artan öngörülebilirlik, azalan risk ve belirsizliklerin Türkiye'de bir güven ortamı tesis ettiğini dile getirirken küresel ve yerli yatırımların önemli ölçüde arttığını ifade etti. Varank, "2002 yılı öncesinde çok düşük miktarlarda gerçekleşen doğrudan yatırım girişleri, son 18 senenin toplamında 222.5 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde yıllık bazda 22 milyar dolarlara ulaşan doğrudan yatırım girişleri oldu" dedi. Son yıllardaki performansın istenilen seviyede olmadığına işaret eden Varank, şöyle devam etti: "Pandeminin etkisiyle doğrudan yatırımların bu sene tüm dünyada yüzde 40 civarında daralabileceği tahmin ediliyor. Aşı ve ilaç çalışmalarındaki gelişmeler, bu görünümü iyileştirme potansiyeline sahip ancak aslında küresel yatırımlar cephesinde ertelenmiş bir talep söz konusu. Küresel markalar bir taraftan üretim merkezlerini çeşitlendirmenin hesaplarını yaparken, diğer taraftan rekabet güçlerini artıracak ve uyum içinde çalışacakları yeni ortaklar arıyorlar. Önümüzde çok büyük bir fırsatlar var. Uluslararası portföy akımlarını incelediğimizde, hem hisse senedi hem de tahviller kanalıyla ülkemize girişlerin güçlü bir şekilde yeniden başladığını görüyoruz."