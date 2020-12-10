Şeffaf ve öngörülebilir bir yapı için reform

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmelerinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi politikaları ile ilgili detayları paylaştı. Elvan, "Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız" değerlendirmesinde bulundu.Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, gelecek sene yabancı para cinsinden iç borcun payını azaltıp iç borç çevirme oranını yüzde 120 olarak gerçekleştirmeyi öngördüklerini de sözlerine ekledi. Bankacılık sektörü ile de değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur. 3.3 milyar dolar artıdadır. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.