Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olma özelliğini sürdürecektir"





"ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME VERİMİZ YÜZDE 6,7"

Kovid-19 salgınının küresel ekonomi ve ticarete olumsuz etkilerine değinen Pekcan, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gözlenen en büyük küresel ekonomik daralmayla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Küresel ekonomi ve ticaretteki bu durum karşısında, Türkiye ekonomisinin önemli bir direnç sergilediğine, yıl genelinde OECD gibi uluslararası kuruluşların, Türkiye'yi, ekonomisi en az daralacak ülkeler arasında gösterdiğine işaret eden Pekcan, "Üçüncü çeyrek büyüme verimiz yüzde 6,7, bu durumu teyit etmiş ve pek çok ülkenin aksine, yılı pozitif bir büyüme ile kapatma ihtimalimiz artmıştır. Küresel kriz karşısında Türkiye'nin gösterdiği direncin en önemli etkeni, ülkemizin üretim ve ihracat altyapısının oldukça sağlam ve dinamik olmasıdır." diye konuştu.



"TÜRKİYE, KÜRESEL EKONOMİNİN EN DİNAMİK AKTÖRLERİNDEN OLMA ÖZELLİĞİNİ SÜRDÜRECEKTİR "

Bu yılki ihracatın, salgın nedeniyle gerçek potansiyelinin altında kaldığını anımsatan Pekcan, bununla birlikte, ihracatın yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 33,8 oranında arttığını bildirdi.

Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB Komisyonu sonbahar tahminlerinde 2020 yılının son çeyreğinde AB ekonomisinin yüzde 6,6 oranında daralacağını öngörmektedir. En önemli pazarımızdaki bu gerilemeye rağmen, son çeyreğe ilişkin ekim-kasım aylarında ihracatımız, yüzde 2,3 oranında artış ile 33,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatta Orta Vadeli Program 2020 yılı hedefimizi yakalayacağımızı hatta biraz da geçeceğimizi öngörüyoruz. IMF'ye göre 2020 yılında dünya ihracatının yüzde 11,7 azalması öngörülürken, ülkemizdeki ihracat düşüşü bu oranın altında kalacaktır. İlk 11 ayda, 23,1 milyar dolarlık altın ithalatımız söz konusudur. Bir sermaye aracı olan altını, dış ticaretimizden ayrıştırdığımızda, bu yıl ithalatın yüzde 3,6 düştüğünü ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85,7 gibi önemli bir seviyede gerçekleştiğini vurgulamak gerekir. Geçtiğimiz yıl toplam küresel ihracattan aldığımız yüzde 0,96'lık pay, bugüne kadar Türkiye'nin küresel ihracat pazarından aldığı en yüksek paydır. 2020 yılı ocak-eylül döneminde, verisi açıklanan ülkeler itibarıyla, toplam ihracattan aldığımız payın yüzde 1,04 düzeyine çıktığı görülmektedir. Teknoloji sınıflandırması bakımından ihracatımızdaki en yüksek payı, yüzde 35,7 ile orta-yüksek teknoloji ürünler almaktadır. Yüksek teknoloji ürünler ile birlikte değerlendirildiğinde bu oran yüzde 39,1'e çıkmaktadır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de katma değerli ihracat artışı ve yüksek büyüme ile yoluna etkin şekilde devam edecek; küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olma özelliğini sürdürecektir. "



"SANAL TİCARET HEYETLERİ VE SANAL FUARLAR"

Pandemi sürecinde alınan tedbirler ve uygulamaya konulan yenilikçi faaliyetler hakkında da bilgi veren Pekcan, ihracatçılarının, salgın koşullarında dahi ürünlerini yurt dışına tanıtmaya ve pazarlamaya devam ettiklerini söyledi.

Pekcan, bugüne kadar 48 farklı ülkeye yönelik 39 sanal ticaret heyeti faaliyeti gerçekleştirildiğini, firmalara yaklaşık 6 bin ikili iş görüşmesi yapması sağlandığını, düzenlenen 8 adet sanal fuarda 54 binin üzerinde katılımcı sayısına ulaşıldığını kaydetti.

Pekcan, buna ek olarak; hizmet sektörlerinde 5 sanal fuarın, yaklaşık 32 bin katılımcı ile tamamlandığını vurgulayarak, "İhracatçılarımızın sanal etkinliklere büyük rağbet göstermesi memnuniyet vericidir. Bu etkinlikler, ülkemizin ticarette dijitalleşmeye olan yatkınlığını gözler önüne sermiş ve dijital ticari altyapımızın yurt dışına tanıtımı açısından katkı sağlamıştır. Nitekim bazı sanal fuarlar tamamıyla yerli yazılım ile gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Dijital ekonomi alanındaki bir diğer önemli konu ve önceliklerinin, e-ticaret olduğunu dile getiren Pekcan, "eticaret.gov.tr" adresi üzerinden erişilebilen, bu yıl hizmete açtıkları e-ticaret Bilgi Platformu ile Türkiye'deki e-ticaret verilerini paylaşmaya başladıklarını belirtti.

Aynı zamanda çok önemli bir çevrimiçi eğitim ortamı olan e-ticaret bilgi platformundaki eğitimlerden, bugüne kadar yaklaşık 60 bin kişinin faydalandığına işaret eden Pekcan, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve e-ticarette Güven Damgası çerçevesinde uygulamaların da devam ettiğini söyledi.