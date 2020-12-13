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’dan ile ilgili gelen güncel bilgiler, yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları koronavirüs kaynaklı olarak ciddi bir yükseliş yaşamış, geçtiğimiz aya kadar ise bu yükselişi kademeli olarak sürdürmüştü. Kasım ayıyla birlikte gelen olumlu yöndeki aşı haberleri altın fiyatları üzerindeki sert düşüşün nedeni oldu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 13 Aralık Pazar, , gram, cumhuriyet, ata ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 13.12.2020 10:24 Son Güncelleme: 13.12.2020 10:24 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan son dakika güncel altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 13 Aralık bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gün içerisinde gösterdiği hareketliliği yakından takip etmek isteyen vatandaşlar ise 'altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? ve altın düşer mi yükselir mi?' sorularını araştırıyor. Altın fiyatları Ağustos ayında zirve rakamlarını görmüş ve bu yükselişini Kasım ayına kadar sürdürmüştü. Kasım ayında gelen olumlu yöndeki aşı haberleri ise altın fiyatları üzerindeki sert düşüşe neden oldu. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? (13 ARALIK 2020 PAZAR)

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 13 Aralık 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 420,27

SATIŞ: 436,52

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.099,80

SATIŞ: 3.120,90

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.085,00

SATIŞ: 3.131,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.979,69

SATIŞ: 3.038,52

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.509,30

SATIŞ: 1.526,60

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 754,70

SATIŞ: 763,10

GRAM ALTIN

ALIŞ: 463,71

SATIŞ: 463,80

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ALTIN FİYATLARI KASIM AYINDA DALGALANDI

Yıl genelinde Covid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve para-mali politikalarındaki genişlemeci adımlar altın fiyatları için rekorları beraberinde getirdi. Ancak kasım ayıyla beraber altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, aşı iyimserliğinin ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere neden olduğunu belirtti.

Memiş, altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü kaydetti. Kasım ayının genel itibarıyla emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir dönem olduğunu ifade eden Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" ifadelerini kullandı.Almanya, Amerika, Çin ve Rusya'dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunun söyleyebileceğini, yatırımcıların altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldığını aktaran Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Kapalıçarşı'dan son dakika güncel altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 13 Aralık bugün ne kadar, kaç para?
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