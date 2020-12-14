SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Aralık ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı ile son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Her yıl Aralık ayının ilk günleri itibarıyla gerçekleştirilen toplantının birincisi 4 Aralık tarihinde yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Bu bağlamda; 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, toplantılar ne zaman? İşte son dakika gelişmeler…

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLACAK? ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret 2021 ile ilgili detaylar haberimizde…