SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Aralık ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı ile son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Her yıl Aralık ayının ilk günleri itibarıyla gerçekleştirilen toplantının birincisi 4 Aralık tarihinde yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Bu bağlamda; 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, toplantılar ne zaman? İşte son dakika gelişmeler…
Asgari ücret 2021 ile ilgili detaylar haberimizde…
İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini paylaştı.
Buna göre, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.
TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.
ASGARİ ÜCRET 2. 3. VE 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücret 2021 toplantılarının 2.'si 15 Aralık, 3.'sü 22 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücretin 4. toplantısı için henüz tarih verilmedi.
ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.