Son dakika: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte 2021 emekli zammı oranları

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise enflasyon oranları belirleyici bir etken oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan rakamlar eşliğinde ise emekli maaşlarına yüzde 7.02 oranında zam yapılması bekleniyor. Buna göre, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Emekli ocak zammı için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.

Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

İşte emekli maaş zammı tablosu;