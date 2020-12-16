Son dakika: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte 2021 emekli zammı oranları

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise enflasyon oranları belirleyici bir etken oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan rakamlar eşliğinde ise emekli maaşlarına yüzde 7.02 oranında zam yapılması bekleniyor. Buna göre, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri…
Emekli ocak zammı için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.
Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
İşte emekli maaş zammı tablosu;
Emeklilerin ve memurların zam oranlarını Temmuz 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek. 5 aylık oranların üzerine Aralık verisi de eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa emekliler için yüzde 7.02'lik zam elde dururken, memurlar için de enflasyon farkı ödenmesi kesinleşmiş oldu.
ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON
2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık TÜFE:
MUHTEMEL ZAM ORANLARI
Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranları için ise Ağustos 2020 dönemi ile Aralık 2020 döneminde oluşan enflasyon oranları etkili olacak. Bu dönemde oluşacak 6 aylık enflasyon oranları zam oranlarını belirleyecek.
* Maaşlar yüzde 4.75 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 95 TL zam yapılacak.
* Maaşlar yüzde 6.25 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 125 TL zam yapılacak.
* Maaşlar yüzde 6.35 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 127 TL zam yapılacak.