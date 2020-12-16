Son Dakika: GÖZLER O TARİHE ÇEVRİLDİ! SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte 2021 emekli zammı oranları

Türkiye'de milyonlarca emeklinin maaşı ile ilgili geri sayım başladı. Her yıl Ocak ayında maaşlarında artış yaşayan emekliler, bu yılki zam tutarını heyecanla bekliyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarında ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan rakamlar eşliğinde ise emekli maaşlarına yüzde 7.02 oranında zam yapılması bekleniyor. Peki, emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK? 2021 EMEKLİ OCAK ZAMMI

Emekli ocak zammı için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.