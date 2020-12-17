Sabah’ta dev buluşma

Türk basınının lider yayını SABAH Gazetesi'nin 35. kuruluş yıldönümünü kutlamaları kapsamında Türkiye'nin önde gelen sektörlerinin oyuncuları Turkuvaz Medya Center'da düzenlenecek 35. Yaş Sektör Buluşmaları'nda bir araya geliyor. Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Gıda, Sigorta, Turizm ve Ulaştırma, Perakende ile Eğitim sektörlerinin önde gelen temsilcilerinin katılacağı etkinlikte sektörlerin geçmişten günümüze gelişimleri, gelecek vizyonu, ilgili bakanların görüşleri, projeleri, stratejileri ve hedefleri tüm yönleriyle ele alınacak.Tamamen salgın kurallarına uygun, 09.00-18.00 saatleri arasında, izleyicisiz gerçekleştirilecek panel dizileri aynı zamanda webinar olarak YouTube, Sabah, aHaber, aPara'nın web siteleri ile Sabah TV'den canlı olarak da izlenebilecek. Gün boyu sürecek toplantılarda, üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, sektör bazında atılacak adımlar masaya yatırılacak. Karşılıklı fikir alış verişinin yapılacağı bu önemli buluşmada, şehircilikten turizme, ulaştırmadan perakendeye, eğitimden finans sektörüne kadar, önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler ve beklenen düzenmeler tartışılacak. Toplantılarda özellikle pandemi dönemi sonrası şekillenecek yeni dünya düzeninde Türkiye'nin oynayacağı aktif role vurgu yapılması bekleniyor. Pandemi koşullarına uygun düzenlenecek toplantılara katılım yüksek olacak.