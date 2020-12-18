Lider olacağız

TürkiyeVarlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, sektörün temel problemlerinden birinin belirli bir büyüklükte sigorta şirketi olmaması olduğunu belirterek, bunun en büyük nedeninin de tasarrufların finansal sistemin dışında kalması olduğunu vurguladı. Sönmez, "Tasarruflar, finansal sistemin dışında, evde yastık altında bulunuyor. Bizim bu parayı sistemin içine sokmamız lazım ve en önemli alanlardan biri de sigorta sektörü. Biz Türkiye Varlık Fonu olarak devletin girişimci karakterini ortaya koyuyoruz. Türkiye'de finansal sektörün yüzde 95'i bankacılık sektöründe ve bu sağlıklı değil. İki alan sigorta ve İslami finansmanı teşvik etmemiz gerekiyor. Türkiye Sigorta ile de devlet stratejik alanda bir oyuncu olarak piyasayı genişletiyor. Sigortada yüzde 50 pazar payını 30'dan fazla şirket sahipleniyor. Bu yapı değişmeli, ölçek oluşturup strateji ortaya konulmalı. Artık büyük düşünme zamanı, bölgesel bir lider olmalıyız. Türkiye sigorta 5 yıl içinde önemli oyuncu, 10 yıl sonra ise önemli lider olacak" diye konuştu.TÜRKİYE Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, 2 bin 600 çalışanla vizyon ve hedeflerine kilitlenen güçlü bir aile olduklarını söyledi. 2020'de sigorta sektörü için kamunun yapısal reformlarıyla fırsat penceresi açıldığını belirten Benli, şöyle konuştu: "Fon arzını kredi mevduattan, yatırım tasarruf ilişkisine çevirecek ekonomik sisteme doğru geçişte anahtar sektör olarak ilerliyoruz. Şu an boyutumuz küçük, ama her sene çift hanelerde büyüyoruz, reel anlamda büyüyoruz. Bu yıl yüzde 21'lik bir büyümemiz var. 2021 yılında İslami finans değerler zincirinin ayrılmaz parçası katılım sigortacılığı önemli bir fırsat alanı olacak. 2021 yılında katılım sigortacılığı için de geliştirilecek."SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, "Sektöre şeffaf, öngörülebilir, regülasyon çerçevesi kazandırmak istiyoruz. Adil rekabeti önemsiyoruz. Sigortalıların korunması da en önemli ilkemiz" dedi. Diğer prensiplerinin sektörde piyasa disiplinini olabildiğince sağlam temeller üzerine oturtmak olduğunu kaydeden Gürsoy, son olarak da finansal istikrara katkı sağlamanın geldiğini dile getirdi. Gürsoy, ayrıca katılım sigortacılığı faaliyetlerini yönetmek üzere yönetmelik taslağını hazırladıklarını ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiklerini müjdeledi.SİGORTA Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, eksperlerin sigorta eksperi olarak lanse edilmekten rahatsız olduğunu, tarafsız ve bağımsız olduklarını dile getirerek, hasar süreçlerindeki prosedürlerin azaltılması ve uçtan uca ekosistemde tek bir merkezden yönetilmesi için yeni bir çalışma yaptıklarını belirtti. Erdem, sigortalının ve sigortacıların süreci şeffaf takip etmesi, aracıların ortadan kalkması için algoritma hazırladıklarını da vurguladı.SİGORTA Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, SEDDK'nın kurulmasının sektöre ivme kazandırdığını beliterek, "Pandemi döneminde işimizi layıkıyla yaptık, sahada bulunduk, özverili çalışmalar yaptık. Sigortalının 7/24 yanında olduk ve sınavı başarıyla atlattık" dedi. Sigorta Brokerleri Derneği Başkan Yardımcısı Tarık Serpil de pandemide sigortacılık sektörünün rüştünü ispatladığını ifade ederek "Sigorta şirketleri, eksperler, brokerler 7/24 hizmet vermeye devam etti" diye konuştu.