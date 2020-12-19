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’den ekonomiye 4.7 milyar TL’lik katkı

Giriş Tarihi: 19.12.2020 ABONE OL
Eminevim’den ekonomiye 4.7 milyar TL’lik katkı
Türkiye'nin önde gelen sektörlerinin buluştuğu Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları programında Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, program kapsamında düzenlenen Çevre ve Şehircilik panelinde 2021 hedeflerini anlattı. Üstün, şöyle konuştu: "Uyguladığımız faizsiz Elbirliği Sistemi, aslında nasıl daha kolay ev sahibi olunabileceğini ortaya koyuyor. Katılımcılığı ve paylaşımcılığı esas alan Elbirliği Sistemi, mevcut finansal araçlar arasında, hem sunduğu düşük maliyet avantajı hem de faizsiz olması nedeniyle önemli bir finansal alternatif haline geldi. Ekonomiye yeniden kazandıran bu model sayesinde de bugüne kadar 175 bini aşkın insan, evine ve aracına kavuştu. Yılda ekonomiye 4.7 milyar TL katkı sunmayı hedefliyoruz."
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Eminevim’den ekonomiye 4.7 milyar TL’lik katkı
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