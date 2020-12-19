Eminevim’den ekonomiye 4.7 milyar TL’lik katkı

Türkiye'nin önde gelen sektörlerininbuluştuğu Sabah 35.Yaş Sektör Buluşmalarıprogramında EminGrup Yönetim KuruluBaşkan Yardımcısı M.Musab Üstün, programkapsamında düzenlenenÇevre ve Şehircilikpanelinde 2021 hedeflerinianlattı. Üstün, şöyle konuştu:"Uyguladığımız faizsizElbirliği Sistemi, aslında nasıldaha kolay ev sahibi olunabileceğiniortaya koyuyor.Katılımcılığı ve paylaşımcılığıesas alan Elbirliği Sistemi,mevcut finansal araçlararasında, hem sunduğu düşükmaliyet avantajı hem de faizsizolması nedeniyle önemlibir finansal alternatif halinegeldi. Ekonomiye yenidenkazandıran bu model sayesindede bugüne kadar 175 biniaşkın insan, evine ve aracınakavuştu. Yılda ekonomiye4.7 milyar TL katkı sunmayıhedefliyoruz."