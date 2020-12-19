Eminevim’den ekonomiye 4.7 milyar TL’lik katkı

Türkiye'nin önde gelen sektörlerinin
buluştuğu Sabah 35.
Yaş Sektör Buluşmaları
programında Emin
Grup Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı M.
Musab Üstün, program
kapsamında düzenlenen
Çevre ve Şehircilik
panelinde 2021 hedeflerini
anlattı. Üstün, şöyle konuştu:
"Uyguladığımız faizsiz
Elbirliği Sistemi, aslında nasıl
daha kolay ev sahibi olunabileceğini
ortaya koyuyor.
Katılımcılığı ve paylaşımcılığı
esas alan Elbirliği Sistemi,
mevcut finansal araçlar
arasında, hem sunduğu düşük
maliyet avantajı hem de faizsiz
olması nedeniyle önemli
bir finansal alternatif haline
geldi. Ekonomiye yeniden
kazandıran bu model sayesinde
de bugüne kadar 175 bini
aşkın insan, evine ve aracına
kavuştu. Yılda ekonomiye
4.7 milyar TL katkı sunmayı
hedefliyoruz."