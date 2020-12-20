Son dakika! Tüketici mahkemesinden flaş karar! O ücretler iade edilecek

Başvuru dilekçesinde Paket Tur Sözleşmesi Yönetmeliği'nin "sözleşmenin feshine" ilişkin maddesinde "Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödediği bedel kendisine iade edilir." denildiğine işaret edildi.

Heyet, talebi kabul ederek tur şirketinin D.K'ye ödediği ücretin iadesine karar verdi.