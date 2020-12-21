SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri ve gün içerisinde yatırımcıların ilgiyle takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen rakamları öğrenmek isteyen vatandaşlar canlı rakamlar için araştırmalarına başladılar. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 21 ARALIK 2020 PAZARTES

21 Aralık 2020 bugün gram altın alış fiyatı; 470,59 TL üzerinden işlem görürken 22 ayar bilezik alış fiyatı ise 424,91 TL üzerinden işlem görüyor.

İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar!