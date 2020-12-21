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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| bugün ne kadar? 21 Aralık 2020 bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Koronavirüs salgını nedeniyle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilen gelişmeleri önem kazanıyor. Gün içerisinde inişli çıkışlı grafiği nedeniyle araştırılan konular arasında yerini alırken öte yandan Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşamıştı. Şimdilerde ise haftanın ilk işlem gününde ve yıl sonuna yaklaşılması ile birlikte canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Aralık 2020 bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 21.12.2020 11:35 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri ve gün içerisinde yatırımcıların ilgiyle takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen rakamları öğrenmek isteyen vatandaşlar canlı rakamlar için araştırmalarına başladılar. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 21 ARALIK 2020 PAZARTES

21 Aralık 2020 bugün gram altın alış fiyatı; 470,59 TL üzerinden işlem görürken 22 ayar bilezik alış fiyatı ise 424,91 TL üzerinden işlem görüyor.

İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 424,64

SATIŞ: 441,06

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.132,40

SATIŞ: 3.148,60

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.076,00

SATIŞ: 3.123,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.972,97

SATIŞ: 3.031,70

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.525,00

SATIŞ: 1.537,60

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 762,50

SATIŞ: 769,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 470,34

SATIŞ: 470,33

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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