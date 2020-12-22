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HABERİ! belli oluyor! 2021 rakamı için en önemli tutar bugün paylaşılacak

için kritik toplantı başladı. haberine göre; Tespit Komisyonu üçüncü kez online olarak gerçekleştirdiği toplantıda yeni asgari ücretin belirlenmesi için en önemli veri olan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaşacak. Çalışan her kesimi yakından ilgilendiren rakamı, (AGİ), işsizlik maaşı gibi ödemelere de artış getiriyor. Bu süreçte vatandaşlar da internet üzerinden 'asgari ücret zammı ne kadar olacak?' ' ne kadar?' 'asgari ücret toplantısı son durum' sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren son dakika asgari ücret zammı haberi...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 11:20 Son Güncelleme: 22.12.2020 11:28 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Asgari ücret zammı belli oluyor! 2021 asgari ücret rakamı için en önemli tutar bugün paylaşılacak

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı haberleri milyonlarca vatandaşın önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Asgari ücret görüşmelerinin 3. toplantısı Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilmeye başlandı. 7 milyon kişiyi direkt, diğer tüm çalışan kesimi ise dolaylı olarak etkileyen 2021 asgari ücret rakamı önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan son toplantı ile belli olacak. Bugün ise asgari ücret zammı görüşmelerinde dikkate alınan en önemli verilerden biri olan bir işçinin asgari geçim tutarı paylaşılacak.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

BAKAN SELÇUK'TAN ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ilk asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesi açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan asgari ücret ile ilgili, "Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

Asgari ücretlinin maaşı

Asgari ücretlinin tazminatı

Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği

Tüm çalışanların asgari geçim indirimi

İşsizlik maaşı

Doğum, askerlik borçlanması

Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri

Genel Sağlık Sigortası primi

Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı...

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SON DAKİKA HABERİ! Asgari ücret zammı belli oluyor! 2021 asgari ücret rakamı için en önemli tutar bugün paylaşılacak
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