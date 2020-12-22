SON DAKİKA HABERİ! Asgari ücret zammı belli oluyor! 2021 asgari ücret rakamı için en önemli tutar bugün paylaşılacak

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı haberleri milyonlarca vatandaşın önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Asgari ücret görüşmelerinin 3. toplantısı Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilmeye başlandı. 7 milyon kişiyi direkt, diğer tüm çalışan kesimi ise dolaylı olarak etkileyen 2021 asgari ücret rakamı önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan son toplantı ile belli olacak. Bugün ise asgari ücret zammı görüşmelerinde dikkate alınan en önemli verilerden biri olan bir işçinin asgari geçim tutarı paylaşılacak.
ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
BAKAN SELÇUK'TAN ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ilk asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesi açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." demişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan asgari ücret ile ilgili, "Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.
ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
Asgari ücretlinin maaşı
Asgari ücretlinin tazminatı
Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği
Tüm çalışanların asgari geçim indirimi