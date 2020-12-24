İki ülkenin yeni dostluk nişanesi

Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen deprem felaketinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimatı verilen deprem konutlarının inşaatına başlandı. 522 konut, 37 ticari ünite ve 375 araçlık otoparktan oluşan iki alandaki proje için dün temel atma töreni düzenlendi. Törene Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldı. Deprem konutlarının 170'i 1+1, 233'ü 2+1, 119'u 3+1 olarak projelendirildi, zemin güçlendirmesi yapıldı, projede yüzde 10 fiziki ilerleme sağlandı.Törene video konferansla katılan Başkan Erdoğan, Kovid-19 salgınına rağmen inşaata başladıklarına vurgu yaparak, 42 milyon euroya mal olacak projenin Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni nişanesi olacağını belirtti. Erdoğan, "Konutların Arnavutluk halkına ve Laç şehrine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Başkan Erdoğan inşaatın yüklenici şirketi Albayrak İnşaat'ın sahibi Ahmet Albayrak'a konutları Ağustos 2021'de bitirilmesi talimatını da verdi.Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşlik hukukumuzu, yapacağımız bu yeni yuvalarla daha da güçlendiriyoruz" dedi. Temmuzda Arnavutluk'taki mevkidaşı Arben Ahmetaj'la işbirliği sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen Kurum, şöyle konuştu: "Yatay mimari esaslı olarak planladığımız projede binaların yüksekliği zemin artı dört katı geçmeyecek. Konutların inşa süreçlerini TOKİ yürütüyor. Kurulduğu günden bugüne TOKİ başkanlığımız; 1 milyon konutun inşasını tamamlayarak 4 milyondan fazla insanımızı ev sahibi yapmış bir kurumdur. Ayrıca yurtdışında, doğal afetler sonrasında, insani yardım amacıyla Endonezya'dan Sri Lanka'ya, Pakistan'dan Somali'ye kadar birçok ülkede binlerce konut, hastane, okul ve kamu hizmet binası inşa etmiş bir kurumdur, gururumuzdur. TOKİ'nin bu teknik tecrübe ve uygulama pratiğinin Arnavutluk'ta da başarıyla hayata geçirileceğini belirtmek isterim. İnşallah 8 ay sonra yine bir araya gelecek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle konutların teslim törenlerini yine hep birlikte gerçekleştireceğiz."Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da projenin Türkiye'nin Arnavutluk'a sunduğu yardımlaşmanın simgesi olduğunu belirterek, "Türk dostlarımızın tutulmuş sözüdür. İki ülke dostluğunun simgesi olan bu sembol uzun yıllar burada kalacaktır. Diğer dost ülkeler, depremden sonra sözlü olarak destekte bulundu. Ama Erdoğan 500 konut için talimat verdi. Türkiye'den gelen arama kurtarma ekiplerinin yardımlarını da kendi gözlerimle gördüm" diye konuştu. Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ise Arnavutluk'un son 30 yılın en büyük şantiye alanı olduğunu belirterek, "Bu proje de şehrin yüzünü değiştirecek" dedi.TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sadece bu yıl Türkiye'de meydana gelen iki deprem sonrası 31 bin konutun yapımını üstlendiklerini belirterek, TOKİ'nin bugüne kadar 31 milyar euroluk yatırım hayata geçirdiğini ifade etti. Bulut, "TOKİ olarak Pakistan, Endonezya, Sri Lanka ve Somali'de meydana gelen afetler sonrasında insani amaçlı yaklaşık 361 milyon lira bedelli 6.200'ü konut olmak üzere hastane, okul ve kamu hizmet binası inşa ederek Türkiye'nin hibe yatırımı olarak bu ülkelerin hizmetine sunduk" şeklinde konuştu.