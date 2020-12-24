Son dakika: Çöpe gidecekken ekonomiye kazandırıldı! Avrupa'ya ihraç ediliyor

Antalya'da 1990'lı yılların ortalarında ilk olarak bir Alman kadın tarafından üretimi ve ihracatı yapılan Noel çelengi, Hristiyanlar tarafından 24 Aralık'ta başlayan Christmas Bayramı ve yılbaşı kutlamalarında kapı, yemek masası süsü ile mezarlık ziyaretlerinde yaygın kullanılıyor. Süs bitkileri sektörü tarafından Isparta, Burdur ile Antalya'da dağlık ve ormanlık alanlarda ücret karşılığı toplanan orman tahliye ürünleriyle hazırlanan Noel çelenkleri, Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiliyor. Bu yıl Antalya bölgesinden Avrupa ülkelerine tanesi 2.20 Euro'dan, yaklaşık 1.2 milyon adet çelenk gönderilirken, 25 milyon TL'ye yakın gelir sağlandı.