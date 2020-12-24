SON DAKİKA: Emekliye en az 2 bin 36 lira! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin heyecanla takip ettiği emekli Ocak zammı 11 gün sonra belli olacak. Ocak ayında yapılacak zam miktarında en önemli etken enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar 5 aylık veriler açıklanırken, Ocak tahminleri de ortaya çıktı. Yapılan tahminler doğrultusunda ve Merkez Bankası'nın yaptığı Aralık ayı beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yılsonu TÜFE beklentisine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak. Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte detaylar;
EMEKLİ OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR
Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 36, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak.
Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli 4 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı Aralık ayı beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yıl sonu TÜFE beklentisine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.
Memur emeklileri ise yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak. Bu tahmin gerçekleşirse en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı 2 bin 36 liraya çıkacak.
En düşük aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya ulaşacak.