SON DAKİKA: Emekliye en az 2 bin 36 lira! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin heyecanla takip ettiği emekli Ocak zammı 11 gün sonra belli olacak. Ocak ayında yapılacak zam miktarında en önemli etken enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar 5 aylık veriler açıklanırken, Ocak tahminleri de ortaya çıktı. Yapılan tahminler doğrultusunda ve Merkez Bankası'nın yaptığı Aralık ayı beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yılsonu TÜFE beklentisine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak. Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte detaylar;

EMEKLİ OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR

Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 36, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak.