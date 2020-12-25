Pandemiye rağmen Türk limanları 2020’yi az kayıpla kapatacak

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, küresel tedarik zincirinde arz ve talep kaynaklı şoklar yaratan Kovid-19 küresel salgınına rağmen denizyolu taşımacılığının ve limanların başarılı bir sınav verdiğini belirterek, 2021 yılında da küresel denizcilik sektörünün stratejik önemini koruyacağını söyledi.

Pandeminin küresel ekonomide yarattığı sıkıntılara rağmen Türk limanlarının 2020 yılını çok az kayıpla kapatacağını belirten Öztürk, "İzmir bölgesindeki limanlarda bu yılın Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 570 bin TEU konteyner elleçlendi. Yılın tamamında İzmir Limanları, geçen yıl 1 milyon 673 bin TEU'luk elleçleme rakamını yakalayacaktır" dedi.

KUŞAK VE YOL PROJESİ

Çin'in yeni yılda dünya ekonomisinin lokomotifi olmaya devam edeceğini ifade eden Öztürk, İzmir Limanları'nın, Uzakdoğu'yu denizyolu ve demiryolu ile Avrupa'ya bağlayan Kuşak ve Yol Projesi'nde konumlanmasını sağlayacak yatırımların 2021'de hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Öztürk, "Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi, konteyner limanının yanında gemi bakım-onarım üssü, tedarik merkezi, gemi akaryakıt ikmal istasyonu ve üretim bölgelerinin yer aldığı serbest bölge konseptiyle tasarlanmalıdır. Ülkemizin vizyon projesi Çandarlı, Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz bağlantıları ile Kuşak ve Yol Projesi'nde önemli bir aktarma merkezi olacaktır" diye konuştu.

LOJİSTİK PERFORMANS

TCDD İzmir Alsancak Limanı'nın suyolunun derinleştirme çalışmaları ve İzmir Körfezi Tarama Projesi ile İzmir'in liman ve deniz şehri kimliğinin güçleneceğine dikkat çeken Öztürk, şöyle konuştu: "Kemalpaşa lojistik merkezinin tamamlanarak işletmeye açılması, denizyolu-demiryolu ve karayolunu entegre ederek Ege Bölgesi'nin lojistik aktarma merkezi olma kabiliyetini artıracaktır. Lojistik performansımızda artış, ülkemiz ihracatına rekabet gücü kazandıracağı gibi yeni uluslararası yatırım çekmemizi de sağlayacaktır. Ticaret savaşları ve pandeminin dünya ticaretindeki bölgeselleşme eğilimini güçlendirmesi doğrultusunda bölgesel denizyolu taşımacılığımızı geliştirmeliyiz. Hem bölgemizdeki ticareti artırmak hem kabotaj hattında yük taşımacılığını geliştirmek için Türk bayraklı gemi filomuzu büyütmeliyiz."

MAVİ YOLCULUK

Pandemi nedeniyle turizmde 2020'nin kayıp yıl olduğunu belirten Öztürk, buna rağmen deniz turizmi sektörünün "Mavi Yolculuk" konseptiyle insanların izole tatil taleplerine yenilikçi çözümler sunabildiğini söyledi. Öztürk, "Yeni sezonda Mavi Yolculuğu ve yat turizmini uluslararası pazarlara ve ülke içi turizme yönelik olarak tanıtmaya devam edeceğiz. Yavaş tempoyla da olsa kruvaziyer gemilerini ülkemiz limanlarında göreceğimize inanıyoruz. En büyük dileğimiz, aşılama sonucu 2021 yılının Kovid-19 ile mücadelede başarıya ulaşıldığı, insanlığın sağlık, huzur ve barışa kavuştuğu bir yıl olmasıdır" dedi.