Son dakika haberi | KPSS tercih tarihleri belli oldu! Bakan Selçuk duyurdu

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin 'Kamu E-Uygulama' üzerinden elektronik ortamda alındığını, gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığı'na gönderildiğini bildirdi.