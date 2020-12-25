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haberi | tercih tarihleri belli oldu! Bakan Selçuk duyurdu

tercih işlemleri tarihine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklaması geldi. Bakan Selçuk "KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 11:31 Son Güncelleme: 25.12.2020 12:00 ABONE OL
Son dakika haberi | KPSS tercih tarihleri belli oldu! Bakan Selçuk duyurdu

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin 'Kamu E-Uygulama' üzerinden elektronik ortamda alındığını, gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığı'na gönderildiğini bildirdi.

Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirterek, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin 'Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

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Son dakika haberi | KPSS tercih tarihleri belli oldu! Bakan Selçuk duyurdu
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