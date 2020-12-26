E-ticaret sektörü altın çağını yaşayacak

Türkiye'de çok ciddi bir pazar hacmi olduğuna dikkat çeken Silva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karapıçak ; "Bu hacmi doğru kullandığımızda dünya bazında güçlü markalar çıkarabilir ve ihracat ağımızı büyütebiliriz. Son rakamlara baktığımızda e-ticaret sektörünün geleneksel yapılaşmayı geride bıraktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şöyle ki, Türkiye'de e-ticaret pazar büyüklüğü raporuna göre, e-ticaret sektörü 2019 yılında, Türk lirası bazında yüzde 39 büyüme ile 83,1 milyar liralık hacme ulaştı. Sektör dolar bazında yüzde 18 büyürken, 2015-2019 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı yüzde 35 oldu. 2020 yılı içinse öngörümüz bu rakamların çok üstünde. Çünkü küresel salgın ile birlikte ciddi bir dijital dönüşüm yaşadık ve satın alma alışkanlıklarında köklü değişiklikler meydana geldi. Bu dönemde her ne kadar offline mağazalar satışlarında önemli oranda azalma yaşasa da e-ticaret markaları ve doğrudan satış kanalları ciddi bir patlama yaşadı" dedi. E-ticaret sektörü yılın ilk yarısında %88 büyüdü. Pandemi sürecinin e-ticaret için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Karapıçak; "Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre e-ticaret hacmi yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon liraya ulaştı. Yükselen e-ticaret grafiğine baktığımızda en önemli aktörlerin, kozmetik ve kişisel bakım sektörleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde tüketiciler, evde kaldıkları süre boyunca ihtiyaçlarını güvendikleri e-ticaret siteleri aracılığıyla giderdi. Dolayısıyla e-ticaret satışlarında ciddi bir ivme gözlemlendi. Zaten Türkiye'de e-ticaretin halihazırda yüksek bir büyüme dinamiği olduğunu görmekteydik. Pandemi bu dinamiği çok farklı bir noktaya taşıyarak, alışveriş alışkanlıklarını tamamen değiştirdi. Biz de Silva olarak hem satışlarımızda hem de üye sayımızda ciddi bir rekor kırdık. Diğer dönemlere göre alışveriş yapmak bir yana kendilerine yeni bir gelir kapısı oluşturmak isteyen kişilerin sayısı büyük oranda arttı" dedi.Teknoloji çağına ayak uyduran e-ticaret firmalarının dönemi başlıyor.Dijital bir dönüşümün başladığını ve bu dönüşüme ayak uydurmayanların var olmalarının mümkün olmadığına dikkat çeken Silva Yönetim Kurulu Başkanı; "Biz sektörün dinamiklerini kolaylıkla yakalayabilmek, tüketicilerin beklentilerini karşılayabilmek ve değişen parametrelerine ilişkin mekanizmalar geliştirebilmek adına tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve aksiyon alıyoruz. Bunun için bizler de tüketiciyi merkeze alan bir yaklaşımla bilişim sektörünün gelişimini yakından takip ediyoruz. Bu noktada iş ortaklarımıza, yazılım konusunda hizmet vereceğimiz bir şirketin altyapı çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Yazılım ve pazarlama departmanlarında oluşturduğumuz yeni ekiplerle Silva Bilişim Şirketi, e-ticaret ve web sitesi ile iş ortaklarımıza hizmet verecek. Böylece iş ortaklarımızın kendi e-ticaret sayfaları olabilecek. Aynı zamanda Silva Bilişim Şirketi'nin hizmetlerinden farklı şirketlerin de yararlanması amaçlıyoruz. Normalleşme sürecinde de dijitalleşme eğiliminin devam edeceğine inanıyoruz. Bu nedenle tüketiciye güçlü altyapımızla ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.