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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika haberi: 27 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

haberi: 27 Aralık 2020 bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken ekonominin merkezi olan ile ilgili gelişmeleri de sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Özellikle gram altının bir süredir 500 TL’nin altında seyretmesi düşüş olarak kabul edilirken alış fiyatı ise 413 TL civarında seyrediyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 27.12.2020 07:05 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: 27 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi… Altın fiyatları alış ve satış fiyatları araştırması sabah saatleri itibarıyla başladı. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı oluyor. Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan altında şimdilerde ise düşüş gözlemleniyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 27 ARALIK 2020 PAZAR

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bugün gram altın fiyatı 458 TL civarında işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin TL civarında işlem görüyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 413,56

SATIŞ: 429,55

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.050,30

SATIŞ: 3.068,30

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.024,00

SATIŞ: 3.070,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.926,34

SATIŞ: 2.984,17

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.485,20

SATIŞ: 1.498,60

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 742,60

SATIŞ: 750,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 458,29

SATIŞ: 458,59

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Altın fiyatları son dakika haberi: 27 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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