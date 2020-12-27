Koca kafamdaki orkestra filme hazır

NE zaman koca kafama göre kulaklık arasam her zaman bir eksik bulurum. Çok beğendiğim bir kablosuz kulaklıkta ya ergonomik bir hata olur ya da uzun süreli kullanımda terleten bir malzeme olur. Yani koca kafama göre kask ya da kulaklık bulmakta genelde zorlanırım. AirPods Max ile ilk karşılaştığımda kapalı kulaklıklara karşı önyargılarım vardı. Ancak AirPods Pro'dan dolayı da heyecanla deneyimlemeye hazırdım. Önce ergonomik olarak benim gibi Koca Kafalılar Kulübü üyelerine güzel haberim var. Kutusunu açıp kılıfından çıkardığınızda oldukça şık, yumuşak ve kablosuz bir kulaklığı elinizde tutuyorsunuz. R ve L harflerinin içine işlendiği kulaklığı kafanıza oturtuğunuzda iPhone ve iPad'iniz size AirPods Max ile tanışmaya başladığınızı söylüyor. Bu arada iPhone ve iPad'inizi iOS 14.3 güncellemesini yüklemiş olmalısınız. Kafanızı iki yana doğru sallayıp "uzamsal ses" ayarını yapıyorsunuz. Bunu AirPods Pro'dan duymuş olabilirsiniz. Uzamsal ses kafanızın içinde kulaklığın konser veya sinema salonunda sesleri dinliyormuşcasına üç boyutlu ses algısı yaratmanıza yardımcı oluyor. Sonra gelsin filmler ve müzikler. Apple Watch'ta gördüğümüz saat kurma tuşu, AirPods Max'e çok yakışmış. Fiyatı neredeyse yeni bir iPad Air kadar diyenlere AirPods Max'ın profesyonel veya kaliteli müzik ve film keyfini yaşamak isteyenlere özel keyif cihazı olduğunu hatırlatalım. Yani biraz tavşan kulak tutkusu. Biz de tavşan kulaklı müzisyenlerin deneyiminin peşine düşeceğiz.