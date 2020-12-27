Pandemide bulut ihtiyacı 5 kat arttı

NGN'IN bu yıl 5'incisini düzenlediği NGN IT Vision etkinliğinde buluşan iş dünyası ve teknolojinin başarılı isimleri, dönüşen yeni geleceğe ayna tuttu. Özel bir prodüksiyonla bu yıl online olarak gerçekleştirilen etkinlikte; iş, spor, sanat, medya ve eğlence dünyasında teknolojiyi sahiplenen isimler yer aldı. "Metamorfoz: Dönüşen Yeni Gelecek" teması ile yaşadığımız baş döndürücü değişimin aslında bir dijital metamorfoz olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, dönüşümün dinamikleri ele alındı.NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su İnanç Erol, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: "İş modellerimizin ciddi değişime uğradığı bu dönemde sektörleri ve ölçekleri farklı olsa da dijital dönüşümü benimseyen; teknolojik altyapısını ve donanımını güçlendirmiş şirketler değişime daha hızla uyum sağlayabildi. Hızlı çözüm, yüksek kalite anlayışıyla sunduğumuz NGN Cloud hizmetimizin kullanım oranı pandemi öncesine göre 5 kat arttı. Star of Bosphorus veri merkezimiz bu yoğun dönemde bir saniye bile kesintiye uğramayarak, açıldığı günden bu yana yüzde 100 erişilebilir olduğunu kanıtladı." Online düzenlenen etkinlikte veriden değer yaratanlar bölümünde Getir kurucu ortağı Serkan Borançılı, N11 Girişim Lideri İzi Adato ve Doğuş Teknoloji CEO'su Semih İncedayı e-ticaret'teki gelişmeleri yorumladı.İş dünyasının 2021 yılı vizyonun konuşulduğu oturumda, dönüşen yeni gelecek adına önemli tespitler yapıldı. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ocak ayının son günlerinde Davos'taydım iş dünyasını bekleyen 5 risk konuşuldu. Bu riskler arasında tabii ki virüs konusu yoktu. Yani 2020'ye damga vuracak bu salgını hiçbir vizyoner de öngöremedi. 2021 için temkinli iyimserim. Bu yıl şirket olarak sürdürülebilirliğe odaklanacağız. Bu dönemde daha çok okuduk, daha çok online toplantıya katıldık. Önümüzdeki 5 yılda yani 2025 yılında insan çalışmasıyla makine çalışması eşitlenecek. İkisi de aynı sürede çalışıyor olacak. Yani artık beyaz yaka ve mavi yakadan sonra 'metal yakalar' da hayatımıza girecek. Robotlar ve insansız araçlar iş dünyasının yeni aktörleri olacak."P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Biz şirket olarak 2020'de dijitalleşme tarafında planladığımız adımları atmaya devam ettik. 2021 için en büyük hedefimiz yaptığımız işteki hızımızı artırmak. Dijital dönüşümümüzü yaparken iş yapış şeklimizin merkezine e-işi koyuyoruz. Yani artık bunu yan bir iş gibi görmüyoruz, işimizin merkezine e-ticareti koyuyoruz" ifadelerini kullandı. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, şöyle konuştu: "Pandemi etkisiyle insanlar kendi araçlarına binmek istedi. 2020'de tarihi bir satış başarısı yaşadık. Elimizde araç kalmadı, araç tedariğini yeterince yapabilseydik pazar 1 milyon adedi rahatça aşabilirdi. Yeni yılla birlikte otomotiv sektörü olarak kesintisiz üretimin yollarını arıyoruz."