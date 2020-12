Yatırımda ayağımız hep gazda olacak

Telekomünikasyon sektöründe 180 yıllık geçmişiyle önemli bir yere sahip olan Türk Telekom, yılı rekorlarla kapatmaya hazırlanıyor. Ekip olarak gece-gündüz demeden çalıştıklarını ve süreçten alınlarının akıyla çıktıklarını söyleyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Hafta sonları hariç hep işimin başındaydım. Ortaya koyduğumuz performans bize rekorlar getirdi" dedi. 2021'e büyük bir heyecan ve motivasyonla girdiklerini söyleyen Önal, yatırım konusunda ayağını gazdan çekmeyecekleri mesajını verdi. Milli sorumluluk içinde davranmak zorunda olduklarını söyleyen CEO Önal, "Türkiye'nin dijital dönüşümümün omurgası olmak zorundayız. Bunu da yerli ve milli teknolojileri önde tutarak yapıyoruz" sözleriyle yeni dönemin sinyallerini verdi...Pandeminin etkisiyle dijitalleşme çok hızlandı. Hem iş hem de özel yaşamda iletişim son derece önemli hale gelince 7'den 70'e her kesimde adeta bir talep patlaması yaşandı. Çok şükür bu taleplere yanıt vererek süreçten alnımızın akıyla çıktık. Başta sabit internet olmak üzere bütün ürünlerde yılı yüksek performansla kapatıyoruz. İlk 9 ayda yüzde 18-19'luk bir büyüme söz konusu. Bu dönemde 1.9 milyar TL net kâr elde ettik. Performansımız yıl sonunda ilk 9 aydan farklı olmaz diye tahmin ediyoruz.İlk 9 ayda açıkladığımız gibi çok ciddi bir büyüme ile karşı karşıyayız. Mobil trafiğinde geçen yılın aynı dönemline göre yüzde 26'lık bir artış yaşandı. Esas büyük artış ise yüzde 50'yle sabitte oldu. Bu bizim için müthiş bir sıçramaydı. Çünkü bu dönemde video içeriğine olan ihtiyaç çok arttı. Hem iş olarak hem de sosyalleşme ihtiyacına bağlı çok daha fazla videolu içerik tüketilir oldu.Altyapıya yaptığımız yatırımların çok büyük faydası olduğu için sıkıntı yaşamadık. Bu yatırımları yapmasaydık aniden bu kadar yükselen bir trafiği yönetebilmek mümkün olmazdı.Pandeminin görüldüğü şubatın son haftasından aralığın ilk haftasına kadar olan süreçte 4 milyon adeti aşkın yeni bağlantı talebi aldık. Bunun büyük bir kısmı yeni abonelikle ilgiliydi. Sahada 17 bin çalışanımız her gün yağan talebi karşılamak için çalıştı. Bunu orkestra etmek önemliydi. Sınırları zorlayan bir dönemdi. Ana omurgadan geçen milyarlarca datayı yönetmek çok önemliydi. Bu dönemde şunu öğrendim: 'Dijitalleşmeye odaklan, müşteri deneyimlini ön planda tut ve yatırımdan asla vazgeçme!'Allah daha beterini yaşatmasın ama büyük bir tecrübe oldu bizim için. Son iki yılda yaptığımız önemli yatırımların karşılığını böyle riskli bir ortamda almak yatırım iştahımızı artırıyor. Ekonomide pandemi etkisinin yılın ilk yarısıyla birlikte iyice azalacağını tahmin ediyoruz. Şirketimizin operasyonel ve finansal performansı açısından daha iyi bir yıl olacağını öngörüyoruz. Bu ortamda yeni yılla ilgili son derece pozitifiz.Bu yıl için 6.6 milyar liralık yatırım hedefimiz vardı, bunu tamamlayacağız. 180 yaşında bir şirketseniz, bu ülkenin teknolojik dönüşümünün ana omurgası olmayı hedeflediyseniz, herkese ulaşan bir operatör olarak yatırımdan taviz yok diyoruz. 2020'de gelirden yatırıma ayırdığımız oran yüzde 24'le dünya ortalamasının çok üstünde. 2023 hedeflerine ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak için yatırım konusunda ayağımızı hiç gazdan çekmememiz gerekiyor. Bunu yatırımlarımızın geri dönüşünden aldığımız motivasyonla yapıyoruz. Şuursuzca yatırım yapan bir şirket değiliz.34 bin çalışanı olan bir şirket olarak istihdamı çok önemsiyoruz. Sadece iştirakimiz Assistt yeni lokasyon açılışlarıyla önümüzdeki yıl 5 bin yeni istihdam sağlayacak yatırımına devam ediyor. Ana şirketimiz için ise 1.500-2.000 arasında istihdam öngörüyoruz. Bu yıl da benzer oranda istihdam sağladık.Türkiye'de ilk uzaktan çalışma modeline geçen şirketlerden biriyiz. Halen uzaktan çalışıyoruz. Çağrı merkezlerinde çalışan arkadaşlarımızın tamamı evden çalışıyor. Aynı anda 20 bin insanın uzaktan çalışabileceği VPN altyapısına sahibiz. Pandemiyle birlikte bizim için zaman mefhumu ortadan kalktı. Ben kendimi işyerimde izole ettim. Genel müdür yardımcılarımız ve direktörlerimizle buradan hiç ayrılmadık. Çünkü gerekli koordinasyonu eksiksiz yapmak için beraber nefes almak zorundasınız. Onu hiç aksatmadık. Çok yorulduk ama insan emeklerinin meyvesini alınca yaşadıklarınız size yorgunluk hissettirmiyor.Biz kamu otoriteleri ile son derece entegre çalışan bir şirketiz. MEB'in orta öğretimde sunduğu içeriğin tabanında iştirakimiz Sebit var. Fatih Projesi'nin içeriğini bizim şirketimiz sağlıyor, o platformu işletiyoruz. 3 kız babası olduğum için eğitim ayağı beni fazlasıyla ilgilendiriyor. Eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi konusunda biz de bütün operatörler gibi üzerimize düşeni yapmaya çalıştık.Kötü olmayan bir müzik kulağım var ama iyi bir dinleyici olmanın ötesine geçemedim. Bir türküyü geleneksel bir ağızdan da dinlemekten de Tom Waits ya da Mike Kay dinlerken de keyif alırım. Kaliteli ve doğala en yakın müziği, mümkünse konser kayıtlarından dinlemeyi tercih ediyorum. Oyun oynamayı hiç bilmem, en son tetriste kaldım. Evde mutfağa girmeye çalışırım. Et ve balık yemeklerini iyi yaparım, en çok patlıcan severim. Patlıcanın parfümü olsa kullanırım. Akşamları iş çıkışı hemen eve giderim, hafta sonları da hep evdeyim. Ailemle vakit geçirmeyi seviyorum.Çok yapamıyorum, en kötü ihtimalle telefonum yanımda oluyor. Hem şirketimin hem de şahsımın sosyal medya hesaplarına bakıyorum. Oraya müşterilerimiz hangi derdini anlatmış takip ediyorum. Sorunu neymiş anlamaya çalışıyorum. Bu benim için önemli. Müşteri deneyimi ekipleri belki de benden yılmıştır ama bunu önemsiyorum.Gelecek bize yapay zekâ, öğrenen makineler, makinelerin iletişimi, artırılmış gerçeklik ve 5G diyor... Bütün bu ekosistemi kapsayacak bir oyun kuruyoruz ve bir kısmının teknolojisini geliştiriyoruz. Bizim Silikon Vadisi'nde Netsia diye bir Ar-Ge şirketimiz var. Onun bir iştiraki dünyanın en büyük telekom operatörleriyle işbirliği yapıyor, hatta bir ürünü ticarileştirdi. Dünyanın en büyüklerinden biri olan Amerikalı network ekipmanları üreticisi Juniper Networks'le 5G alanında bir ürün geliştirdik. O ürünün her bir satışından iştirakimiz Argela'nın ve Türk Telekom'un gelir payı olacak. Mühendislerimiz Türkiye'den Juniper'a teknolojik destek sağlıyor. Hindistanlı ve Koreli yazılımcılar bizimle çalışıyor. Hem iştirak şirketlerimizle hem de TT Ventures isimli şirketimizle ortaklıklarla gelişme aşamasındaki şirketlere şemsiye oluyoruz. Yine dünyada başka büyük bir oyuncuyla imza aşamasına geldiğimiz bir girişimimiz daha var.AILESIYLE vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyleyen Ümit Önal, ikisi üniversite biri de ilkokul öğrencisi 3 kız çocuğu babası. Çocuklarına teknoloji kullanımı konusunda uyarıda bulunup bulunmadığını sorduğumuz Önal, şu cevabı veriyor: "Küçük kızımın bile uzaktan eğitimle birlikte teknoloji ile ilişkisi arttı. Zaman zaman 'ekran başında çok vakit harcadın, kapat biraz sohbet edelim, oyun oynayalım' diyorum. Çünkü teknolojinin de doğru ve dozunda kullanımı önemli. Çocuklarımızın sosyalleşme ve dinlenme ihtiyacını sadece elektronik ortamda gidermeleri doğru değil. Ekmeğimizi bu işten kazanıyor olsak da ruhsal ve bedensel ihtiyacını karşılamak için onlarla mutlaka vakit geçirmeliyiz."