6 milyon kişi dijitalleşti

KOVID-19 pandemisi ile birlikte online ödemeler ve harcamalarda yüzde 200'lere varan oranlarda artış oldu. 2020'yi değerlendiren ve 2021 için öngörülerde bulunan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, "2020 en fazla dijitalleştiğimiz yıl olmuş. Alışveriş ve finansal hizmetleri mobil olarak almaya başladık. Son 5 yılın rekorunu kırdık. 2020'de işletmeler ve KOBİ'ler daha fazla elektronik ticarete girdi. 2019'da 2 bin işletme elektronik ticarete girerken bu rakam 4 bin işletmeye çıktı. Pandemide satış yapmanın en basit yolu elektronik ticaret. KOBİ'ler bunu anlamış durumda. Pandemi öncesi ödemelerin kartla yapılanları yüzde 45'lerdeydi. Pandemi sonrasında yüzde 65'e çıktı. Bu dönemde hijyen, sağlık koşulları temassız işlem yapmak gibi düşünceler ile 6 milyon kişi dijital ödeme ile tanışmış oldu" dedi. Sisteme yeni giren 6 milyonun yüzde 75'inin online ödemeleri kullanmaya devam ettiğini belirten Çağlayan, "Temel alışverişler daha çok yapılıyor. Market ve gıda yüzde 200, elektronik eşya 100, mobilya ve dekorasyon 100, fatura, vergi ve belediye ödemeleri ise yüzde 100 büyümüş. Artık faturaları da online ödemeye başlamışız. Online TV uygulamalarında da yüzde 80 artış var" şeklinde konuştu.Yerel esnafa olan tercihin artığını gözlemlediklerini söyleyen Yiğit Çağlayan, "Yakındaki yerel esnafı tercih ediyoruz artık. Daha güvenli, yakın ve hijyenik olmasından ötürü" dedi. Türkiye'de temassız ödemelerin payının da yüzde 44'e çıktığını vurgulayan Çağlayan, geçen yıl aralıkta bu verinin yüzde 14 olduğunun altını çizdi. Nakit kullananların oranının yüzde 55 olduğunu belirten Çağlayan, Kovid-19 ile birlikte bu oranın yüzde 2 civarında daralmasını beklediklerini de söyledi.