Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı ne zaman? Asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantı günü belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantının ne zaman yapılacağına dair açıklama yaptı. Bu bakımdan; Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Asgari ücret toplantısı hangi gün?

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTISI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.