AGİ asgari ücretin içinde mi? Asgari ücret 2021 zammı miktarına göre AGİ hesaplama nasıl yapılır?

Ocak ayına yaklaşırken gündemde 2021 AGİ ücretleri yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanan rakamlardan sonra AGİ hesaplama araştırmaları da hız kazanacak. Her yıl gerçekleşen tespit toplantıları ardından belirli koşullar göz önüne alınarak belirlenen bu tutar çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre de değişiklik gösteriyor. Yani Asgari Geçim İndirimi ile eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı ücret bir olmuyor. Peki Asgari ücrete AGİ dahil mi? 2021 Asgari ücret zam oranına göre AGİ hesaplama nasıl yapılır?

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?

Yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret ve AGİ zammı hakkında vatandaşların merak ettiği pek çok konu bulunuyor. 2021 AGİ zam oranının belli olmasının ardından AGİ ücretleri de netlik kazanacak. AGİ hesaplama tablosu içerisinde evli, çocuklu ve bekar olmak koşulu ile alınan ücrette farklılık gösteriyor. Detaylar şu şekilde;