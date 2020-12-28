Öğrenci kartları adrese teslim

Üniversıtedeöğrenim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs veya kredisi alan tüm öğrencilere yıllardır hizmet veren Ziraat Bankası, bu yıl pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak, öğrencilerin Bankkart Genç'lerini adreslerine teslim etti. Yarım milyona yakın öğrenciyi kapsayan KYK başvuru sürecini tamamen dijital ortama taşıyan banka, KYK ile entegre şekilde yürütülen başvuru sürecinin ilk aşamasını e-devlet üzerinden tamamladı. E-devletten bankaya iletilen datayla öğrenci tanımlama işlemleri de temassız olarak dijital ortamda yürütüldü. Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş "Öğrencilerimize her yıl kampüslerinde oluşturduğumuz hizmet noktalarında şubeye gelmelerine gerek kalmadan teslimini sağlayarak gösterdiğimiz kolaylığı, bu yıl pandemi koşullarını gözeterek adreslerine teslim çözümüyle gösteriyoruz" dedi.