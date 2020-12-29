Son dakika: İngiltere'den Türkiye ile imzalanan STA hakkında önemli açıklama!

Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan tarihi anlaşmaya dair son dakika detayları gelmeye devam ediyor. İngiltere'den yapılan açıklamada, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın, ticaret anlaşması konusunda uzlaşmasının İngiltere'nin otomotiv, imalat ve çelik sektörü için büyük bir kazanım olduğu vurgulanarak, "Anlaşma ayrıca, yakın gelecekte Birleşik Krallık ve Türkiye arasında daha iddialı bir ticaret ilişkisinin zeminini oluşturacaktır." denildi.

Açıklamada, taraflar arasındaki STA'nın, İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ve Türkiye'nin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından imzalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Her iki ülke de ayrıca, gelecekte daha iddialı bir STA için çalışılması konusunda kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

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İngiliz hükümetinin açıklamasında, STA kapsamında, İngiltere'den Türkiye'ye geçen yıl 1 milyar sterlinin üzerinde ihracat gerçekleştiren ve 575 milyon sterlin demir ve çelik ihraç eden İngiliz şirketlerinin tercihli ticaret şartlarının da garanti altına alınmış olacağı kaydedildi.

Anlaşmayla birlikte İngiltere'nin Türkiye'den ithal ettiği bulaşık makinesi ve televizyon gibi ürünler için sıfır gümrük uygulanacağı bildirilen açıklamada, İngiltere'nin, ticareti Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun yapmış olması halinde bu ürünlere sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 4 seviyesinde gümrük tarifesi uygulanmak zorunda kalınacağı belirtildi.