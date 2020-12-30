2021 Türkiye ve bankalar için büyüme yılı

Önümüzdeki yılın Türkiye ve bankacılık sektörü için büyüme yılı olmasını öngördüklerini belirten Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Genel olarak yüzde 4-5 civarı bir GSYİH büyüme beklentisi var. Bankamız, bu ekonomik toparlanma ortamında, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve sağlıklı, sağlam bir tabanda genişlemesi hedefleri doğrultusunda büyüme politikasını sürdürecek" dedi.Kredilerde özel banka ortalamalarının üstünde büyüme hedeflerini koduklarına değinen Baştuğ, "Her segmentte büyüme hedefimiz olsa da, tüzel tarafta talebin daha yüksek olmasını bekliyoruz. Özellikle KOBİ'lerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda finansman sağlamaya devam ederek ekonomimizin belkemiğini oluşturan esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Fonlamada tabana yaygın yaklaşımız ve mevduat kaynaklı büyüme odağımız 2021'de devam edecek" diye konuştu.Geçtiğimiz 4-5 ay içerisinde faizlerdeki artış trendi ile fonlama maliyetlerinin ciddi yükseldiğine ve buna paralel olarak sektörde marjların baskılandığına dikkat çeken Baştuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: "2021'de etkin marj yönetimi, sağlıklı finansal sonuçlar için kritik önem sahip olacak. Büyümeye odaklanırken bir yandan da temkinli ve ihtiyatlı yaklaşımımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte hem ötelenen, hem sorunlu kredilere ilişkin süreci ve tahsilatları, müşterilerimizin finansal sağlığını ve sektörün aktif kalitesini koruyacak şekilde yönetmek kritik. Bu portföyü iyi analiz ve takip ederek hem müşterilerimize doğru zamanda doğru desteği sağlamaya devam etmek, hem de portföyün kalitesini korumak tüm bankalar için önemli bir odak konusu olacak."Stratejik projeler ile çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Baştuğ, "Bu açıdan 2021'de müşterimizin güvenilir finansal ortakları olma hedefiyle, ihtiyaç ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak için çalışmayı sürdüreceğiz. İş modelimize ve dijital altyapımıza yatırımlarımız sürerken, dijital ve mobil kanallarımızda sunduğumuz hizmet ve ürün yelpazesini genişletmeye devam edeceğiz. Sektörde yeni bir düzenlemeyle dijitalden müşteri kazanımı mümkün olabilecek, odak alanlarımızdan biri bu. Potansiyel müşterilerin bankacılıkla tanıştırılması adına önemli bir inisiyatif olarak değerlendiriyoruz. Veri analitiği, büyük data ve yapay zeka kullanımını karar alma ve analiz süreçlerimize mümkün olan her etapta dahil etmeye çalışıyoruz. Burada da kullanımı yaygınlaştırma hedefimiz sürüyor" dedi.Bankacılık sektöründe şimdilerde en güncel konu olan açık bankacılıkla müşterilere daha geniş bir hizmet seti sunabilekleri bir ekosistemin mümkün olacağını bildiren Baştuğ, "Bankacılığı zaman ve mekan bağımsız hale getirecek açık bankacılık müşterilerin istedikleri zaman diledikleri ürünü daha önce o bankanın müşterisi olmadan almasını sağlayacak. Bu da kullanıcılara en iyi deneyimi sunmayı daha önemli hale getiriyor. Garanti BBVA olarak yaşadığımız gezegenin ve tabiatın geleceğini düşünmenin ve buna iş planlarımız içerisinde yer vermemin çok önemli olduğunu düşünüyor ve bu bilinçle davranmaya çalışıyoruz. Hem kendi iş modelimizde sürdürülebilirlik ilkelerine uymaya, atık ve tüketimi azaltan politikalar izlemeye devam edip hem de bu konuda ürün çeşitliliğimizi artırarak ve müşterilerimizi bu ürünlere daha fazla yönlendirerek bu ilkeleri onlara da aktarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.Recep Baştuğ, SABAH Gazetesi ile ilgili olarak, "Kurulduğu günden bu yana değerli köşe yazarları ve güçlü editör kadrosuyla Türk medyasının önemli bir yapı taşı olan SABAH Gazetesi'nin 35. yaşını tebrik ediyorum. Türkiye gündeminin nabzını tutan haberleriyle uzun yıllardır okuyucusuyla buluşan Sabah'ın başarısında emeği geçen herkesi kutluyor, SABAH Ailesi'ne daha nice başarılı yıllar diliyorum" mesajını verdi.