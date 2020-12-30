2021 yatırım yılı olacak

Gayrimenkul sektörü, 2021 yılına da umutlu giriyor ancak koronavirüs salgınının gidişatı, 2021'de sektörün durumunu belirleyecek. Salgın aşı gelişmeleriyle durdurulabilirse, bu yıl stoklarını tüketen konut geliştiricileri yeni yatırımlarını teker teker raftan indirecek. Çünkü 2020 yılında koronavirüs nedeniyle yeni yatırımlara başlanamamış, projelerin çoğu beklemeye alınmıştı. 2021 yılıyla birlikte artık koronavirüs döneminde önemi anlaşılan balkonlu, bahçeli, teraslı evler öne çıkacak. Yeni yapılan projelerde home-ofis çalışanlar için çalışma odaları, ortak alanlarda kargo odaları gibi yeni kavramları duyacağız. 2021 için sektör temsilcilerinin vurguladığı en önemli nokta ise konut fiyatları. Koronavirüsle mücadele sürecinde konut kredisi faiz oranlarının tarihi seviyelere inmesi ve düzenlenen kampanyalar sayesinde konut stokları büyük ölçüde eridi. FIYAT ARTACAKÖnümüzdeki dönemde talebe cevap vermek isteyen üreticilerin, yeni inşaatlar yapması gerekecek. Yeni binalar, maliyet artışlarından etkilenerek inşa edileceğinden, bu durum konut fiyatlarına da yansıyacak. 2019'da sektördeki durgunluk bu yıl da pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır maliyetlerde yaşanan artışları fiyatlara yansıtmadıklarını vurgulayan sektör temsilcileri, 2021'de ertelenen veya bekleyen yeni projelerinde daha yüksek fiyatlarla satışa çıkacaklarını ifade ediyor.Türkiye İstatistik Kurumu'nun son açıkladığı kasım ayı verilerine göre, ocak-kasım döneminde 1 milyon 393 bin 335 konut satılarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.5 artış yaşandı. Böylece, 2019'un tamamında 1 milyon 146 bin 655 olan rakam geçildi. Tarihi rekor olan 2017'deki 1 milyon 409 bin 314 adet satışın geride bırakılması için ise önümüzdeki ay 15 bin 979 konut satılması yeterli olacak. Aralıkta 16 bin adetlik satışın yapılacağına yani tarihi rekorun gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta sektörün yıllardır hedeflediği 1.5 milyon barajı bile geçilebilir. Aralıkta satışlar 107 bine ulaşırsa 1.5 milyonluk satışa ulaşmak mümkün. Son 3 ayda yüksek faize rağmen aylık satışların 100 binin üzerinde seyrettiği düşünülürse, 1.5 milyonluk hedefe ulaşmak zor gözükmüyor.Yıla iyi başlayan konut satışları, pandemi nedeniyle mart ayından itibaren düşüşe geçti. Sektör bu tablo karşısında umutsuzluğa kapılırken, haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinde, bu kötü tabloyu bir anda ortadan kaldıran bir adım atıldı. Kamu bankaları, konut kredisi faiz oranlarını sıfır evde yüzde 0.64'e, ikinci elde de 0.74'e indirdi. Emlak Konut GYO da aynı dönemde 2 yıl ödemesiz dönemli kampanya başlattı. Faiz indirim hamlesi ve kampanyalar 2020'nin dönüm noktası oldu. Hazirandan itibaren kredili satışlar hız kazanınca, aylık rakamlarda tüm zamanların rekorları geldi. Temmuz Cumhuriyet tarihinin en fazla konut satışının gerçekleştiği ay oldu. Haziranda 190 bin, temmuzda 230 bin, ağustosta 170 bin konut satıldı. Haziran-ağustos ayları arasındaki indirim sona erince satışların hızı düşse de yıllık rekorlara kapı açıldı.Yabancılara yapılan konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.4 artarak 4 bin 962 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, kasımda ilk sırayı 2 bin 443 konut satışı ile İstanbul aldı. Alımda Irak vatandaşları 876 konut ile ilk sırada yer alıyor. Irak'ı 860 konut ile İran, 434 konut ile Rusya izledi. Ocak-Kasım döneminde ise pandeminin de etkisiyle yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.5 azalarak 36 bin 385 oldu.