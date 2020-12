80 bin konutluk dev dönüşüm başlıyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi'nin 35. Yaş Sektör Buluşmaları'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sabah Gazetesi'nin 35'inci yaşını gönülden kutladığını belirterek, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Depreme hazırlığın yegane yolunun kentsel dönüşüm olduğunun altını çizen Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında her türlü siyasi bedeli göze alarak İstanbul'da başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğimizi 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' hedefiyle daha da hızlandırdık. 2021 yılında da, toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize başlayacağız" diye konuştu.İstanbul'da, 370 bin bağımsız birimden oluşan 72 bin binayı yenilediklerine vurgu yapan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "TOKİ'yle İstanbul'da 22 ilçede 41 kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda 85 bin konutu projelendirdik. Sadece son 8 ayda İstanbul'da 10 bin konutun temellerini attık. Özellikle İstanbul'un dönüşümü için çok önemli olan, 60 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projemizi Esenler'de başlattık. Yine, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'yle 15 bin konutun inşasına başlıyoruz. Deprem sonrası Elazığ, Malatya ve İzmir'de toplam 31 bin yeni yuvamızın inşa süreçleri hızla devam ediyor. Şu anda, ülke genelinde, sahada yatırım değeri 81 milyar TL olan 272 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. Devam eden 272 bin konut ve başlatacağımız 80 bin konut olmak üzere toplam 350 bin konutumuzla 1.5 milyon vatandaşımızın konut ihtiyacına cevap vermiş oluyoruz."Dünyanın ve Türkiye nüfusunun hızla şehirleştiğine dikkat çeken Bakan Kurum, "Önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde şehirlerde yaşayan nüfus tam 2.5 kat artacak. Ülkemizi, yeni sürece hazırlamak adına tüm şehirlerimizin gelecek 50 yılı, 100 yılı planlıyor, 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Şehirlerini' projelendiriyoruz. Kovid-19 en çok şehir merkezlerinde yayılmakta, bu da şehircilik konusunda nelerin değişeceği, nelerin aynı kalacağı sorusunu beraberinde getirmektedir. Bugün dünyanın en saygın kurumları, yapı sektörünün küresel aktörleri, bu soruya cevap aramakta, şehircilik yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmektedir. Salgın hastalıklar ve iklim krizi nedeniyle şehir hayatımızda köklü değişiklikler olmaya devam etmektedir" diye konuştu. Dar gelirli vatandaşlar için on binlerce yeni sosyal konut ürettiklerine dikkat çeken Bakan Kurum, "Millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarımızla yeşil alanlarımızın, korunan doğal alanın büyüklüğünü arttırıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık çatısı altında yüzlerce yeni çevre projesini, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. Kurum, 54 milyondan fazla vatandaşın afetlere karşı güvence altına alındığının altını çizdi.Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen 'Gayrimenkul ve Şehircilik' paneline Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ve Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün katıldı. 2020 yılının herkes için çok farklı bir yıl olduğuna dikkat çeken Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "İçinde bulunduğumuz süreçte artık salgınla yaşamayı öğrendik. Bunun gayrimenkul sektöründe olan etkilerini yaşamaya başladık. Gayrimenkul sektöründe de değişimler yaşanmaya başladı. Şimdi bakanlığımıza ulaşan tekliflere bakıyoruz. Artık daha düşük yoğunluklu yapılaşma, daha az katlı binalar için teklifler gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.Kayseri özelinde bakıldığında şehir merkezinde yüzde 80 nüfus yoğunluğu oluştuğu bilgisini veren Memduh Büyükkılıç, "Bu durumu tersine çevirmek için çalışmalarımız sürüyor. Erciyes Kayak Merkezi bizim olmazsa olmazımız. Pandemi kısıtlamalarından daha az etkilenmeleri için bölge için gerekli talimatları verdik. Bölgedeki otel yatırımlarını yakından takip ediyor, yeni yatırımlara da ihtiyaç olduğunu söylemek istiyorum." Koronavirüs sürecinin birçok şeyi değiştirdiğine vurgu yapan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Daha alçak, yaygın, bahçeli, geniş balkonlu binalara talep gelmeye başladı" dedi. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün de, ev almak isteyenlere finansman sağladıklarını vurguladı.