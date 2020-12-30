Perakende Yasası nefes aldıracak

2020'nin zorlandıkları bir yıl olduğunu belirten Ömer Düzgün, "Daha önce eşi benzeri görülmemiş dönem hâlâ devam ediyor. Koronavirüs süreciyle birlikte e-ticaretin payı market cirosunun yüzde 3'üne kadar yükseldi. Normalleşme süreciyle birlikte bu rakam geriledi. Yıl geneline bakacak olursak e-ticaretin yanı sıra WhatsApp ve telefon üzerinden siparişlerde de pandemi nedeniyle bir artış yaşandı" dedi. Yılsonunda e-ticaretin ciro içerisindeki payının yüzde 4 olmasını öngördüklerini ifade eden Düzgün, "E-ticaretin bizim taraftaki büyümesi, biraz daha zaman alacaktır. Zira fiziksel mağazalarımızda tüketici ürünleri deneme, seçme şansı bulunuyor. Bekleme süreci yok, ürüne anında sahip olabiliyor. Bu yılı geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi yine çift haneli bir büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Pandemide daha fazla iş yapan gıda perakendesi tarafında yereller daha da zor bir yıl yaşadı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, yeni yılda Perakende Yasası'nın hayata geçmesini beklediklerini söyledi. Düzgün şöyle konuştu: "Ülkemizde market mağaza enflasyonu hızla artıyor. İndirim marketleri ve ulusalların toplam mağaza sayısı 32 bini aşarken, yerel zincirlerin 5 bin 63 mağazası bulunuyor. Mağaza sayısında agresif bir büyüme hedefimiz olmadı. Hayata geçirdiğimiz projelerle matematiğini yaptığımız mağazalarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. Mağazada sayısal büyümeye odaklanma ve agresif tutumlar sektörümüze, küçük esnafa büyük zarar veriyor. Maliyetler her geçen gün artıyor, kârlılıklar düşüyor. Yeni Perakende Yasası'nda yapılacak düzenlemelerle birlikte rahat nefes alacağız."2021'den beklentilerinin ise pandeminin sona ermesi ve sektörde adil rekabet şartlarının oluşması olduğunu dile getiren Düzgün, "Beş ve üzeri zincir marketlerde 93 bine yakın çalışanımız var. Son 5 yıldır istihdamda neredeyse hep çift haneli büyüdük. 2021'in tamamı için şimdiden bir şey söylemek için çok erken olsa da istihdamımızı en az yüzde 20 artıracağımızı düşünüyorum" dedi.2020'nin zorlandıkları bir yıl olduğunu belirten Ömer Düzgün, "Daha önce eşi benzeri görülmemiş dönem hâlâ devam ediyor. Koronavirüs süreciyle birlikte e-ticaretin payı market cirosunun yüzde 3'üne kadar yükseldi. Normalleşme süreciyle birlikte bu rakam geriledi. Yıl geneline bakacak olursak e-ticaretin yanı sıra WhatsApp ve telefon üzerinden siparişlerde de pandemi nedeniyle bir artış yaşandı" dedi. Yılsonunda e-ticaretin ciro içerisindeki payının yüzde 4 olmasını öngördüklerini ifade eden Düzgün, "E-ticaretin bizim taraftaki büyümesi, biraz daha zaman alacaktır. Zira fiziksel mağazalarımızda tüketici ürünleri deneme, seçme şansı bulunuyor. Bekleme süreci yok, ürüne anında sahip olabiliyor. Bu yılı geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi yine çift haneli bir büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.