Toparlanma süreci devam edecek

2020 yılı boyunca Kovid-19'un yarattığı belirsizlikler ve salgına dair gelişmelerin ana gündem maddesi olduğunu belirten Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Bu beklenmedik sağlık krizi dünya ekonomisinde yıllardır görülmeyen bir ekonomik sarsıntıya ve kapanmaya neden olurken, küresel aktivitede de belirgin bir daralmayı beraberinde getirdi. Birçok ülke, ekonomiye destek olmak için para ve maliye politikaları yoluyla büyük ölçekli makroekonomik teşvikler sağladı. Bu teşvikler çerçevesinde merkez bankalarının faiz oranlarını çok düşük seviyelere getirmeleri, geleneksel olmayan likidite desteklerini, varlık alımlarını belirtebiliriz" dedi.Türkiye ekonomisinde ise 2019 yılında atılmaya başlayan adımlara paralel olarak bir toparlanmanın beklendiğini fakat 2020'nin başlarında kendisini iyice belli eden olumlu gidişin pandemi nedeniyle kesintiye uğradığını kaydeden Binbaşgil, "Salgının olumsuz etkilerini hafifletmek adına ise birçok mali ve parasal önlem hayata geçirildi. Bu gelişmelere paralel olarak, bu yıl bizim önceliğimiz, sağlam finansallarımız, güçlü teknolojik altyapımız ve nitelikli çalışanlarımızla kesintisiz hizmet sunmak ve müşterilerimizin yanında olmak oldu. Bu sırada ülkemizin ekonomik gelişimi için finansman sağlamayı ve geleceğe hazırlanmayı sürdürdük" diye konuştu.Ekonomiye sağladıkları kredi desteğini yılın ilk 9 ayında 276 milyarı nakdi olmak üzere toplam 322 milyar TL seviyesine çıkardıklarını ifade eden Binbaşgil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplam mevduatımız 294 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 486 milyar TL'ye ulaştı. Güçlü sermaye yapımızla reel sektörün gelişmesine destek olmaya devam ettik. Akbank olarak, uzun süredir bütünsel bir yaklaşımla hayata geçirdiğimiz dijitalleşme stratejimiz ve teknoloji yatırımlarımız Kovid-19 süreci ile doğrulanmış oldu. Bu doğrultuda 2020 yılında da teknolojiye ve dijital dönüşüme yatırım yapmayı sürdürdük. Tüm müşteri etkileşim noktalarında sunduğumuz yenilikler, geliştirmeler ve çözüm önerileri ile dönüşüm yolculuğumuza hız kesmeden devam ettik."Aşıya ilişkin olumlu gelişmelerin ve normalleşme adımlarının da etkisiyle 2021'nin Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü açısından daha olumlu bir yıl olacağını düşündüklerini kaydeden Binbaşgil, "Ülkemizin içinde bulunduğu toparlanma sürecinin 2021 yılında devam etmesini bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü sürece rağmen sağlam yapısını koruyan bankacılık sektörü ise, yüksek sermaye yeterlilik oranı, güçlü likidite yapısı ve uluslararası fonlara erişim kapasitesi ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecektir. Akbank olarak biz de ülkemizin sürdürülebilir büyümesine her zaman olduğu gibi destek vermeye devam edeceğiz. Dijital dönüşüm programımıza verdiğimiz önemi, salgın süreci öğrenimleriyle artırarak sürdüreceğiz: Bu sürece hazırlıklı girmemizi sağlayan ve gerekliliği kanıtlanan dönüşüm programımız ve yatırımlarımız aynı şekilde devam edecek" değerlendirmesinde bulundu."Bu yıl Akbank'ı ayrıştıran en önemli girişimlerimizden biri Türkiye'de kredi kartlarında 'Digital First' programını hayata geçiren ilk banka olmamız oldu" diyen Binbaşgil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık müşterilerimiz başvuruları onaylanır onaylanmaz kart bilgilerini hemen görüntüleyebiliyor ve kartlarını anında kullanabiliyorlar. Yeni kart tasarımımızla da müşterilerimize, daha sade ve yenilikçi bir deneyim yaratmayı hedefledik ve Türkiye'nin ilk numarasız kredi kartlarını müşterilerimize sunduk. Cebe inen kredi kartı ile birlikte dijital ödemeler dünyasında fark yaratacak bir diğer önerimiz Akbank Cebe POS oldu; yine Türkiye'de ilk defa olarak üye işyerlerimiz ceplerine indirdikleri Cebe POS uygulamaları ile anında hem temassız hem de QR ile ödeme alabilir hale geldi. Bu yeniliğin arkasına da her zaman olduğu gibi müşteri deneyimi ve teknolojik altyapımızı koyduk. Bu yıl Euromoney tarafından 'Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası' seçildik. Bu unvana layık görülen ilk Türk bankası olarak, bu ödülü ülkemize ve ülkemizin güçlü bankacılık sektörüne kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."