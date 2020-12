Vatandaşı tasarrufa yönlendirecek adımlar geliyor

Türk basının amiral gemisi SABAH'ın 35. Yaş Sektör Buluşmaları Etkinliği'ne video konferansla katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sigorta sektörüne daha ileri taşımak için somut adımlar atacaklarını, vatandaşların BES ile tasarruf etmelerini cazip hale getirecek yenilikler üzerinde çalıştıklarını, Türkiye'nin katılım sigortacılığında rehber ülke olacağını söyledi. Sigorta sektörünün istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini dile getiren Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda sektörde 63 şirket faaliyet gösteriyor. Sektörün aktif toplamı 284 milyar liraya, toplam primleri 59 milyar liraya ve toplam katılımcı sayısı 12.5 milyon kişiye ulaşmış durumda. Sektörün istihdama doğrudan katkısı 100 bin kişinin üzerinde. Sistemin istikrarlı ve güvenilir işletilmesini sağlama yolunda güçlü kurumsal çerçevenin varlığı kritik bir fonksiyon. Geçtiğimiz sene kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu hızla teşkilatlanarak sektördeki ihtiyaçları tespit etti. Sigorta sektörümüz ilk günden itibaren pandemi ile mücadeleye destek vermek için pek çok adım attı. Güçlü bir dayanışma örneği sergiledi. Teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi giderlerinin özel sağlık sigortası kapsamında karşılanması için harekete geçti. Kasım ayı itibarıyla Kovid-19 nedeniyle 13 bin 823 sigortalıya ödenen tazminat 74 milyon lira oldu."Kamu şirketlerinin etkin yönetilmesi için kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin Türkiye Sigorta A.Ş. ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. adı altında birleştirildiğini hatırlatan Bakan Elvan, sektörü daha ileri taşımak adına somut adımlar atacaklarını söyledi. Elvan, vatandaşın BES ile tasarruf etmesini cazip hale getirecek yenilikler üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu'nun katılım sigortacılığının geliştirilmesi için çalışmalara başladığına dikkat çekti. Elvan, "Yenilikçi ve dinamik bir düzenleme geliştirilecek. Atılacak adımlarla farklı uygulamaların önü açılacak ve ülkemizin katılım sigortacılığı alanında dünyada rehber ülke olması hedefleniyor. Uluslararası entegrasyonunu artırmak için yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Burada hedefimiz ülkemiz sigortacılık sektörünün kurumsal yeterliliğini yükselterek, uluslararası piyasalara uyumunu artırmak" dedi.Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleşen Sigorta Paneli'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati ise Türkiye'nin ihtiyacı olan çalışmaları 35 yıldır gerçekleştiren SABAH'a teşekkür ederek, sigorta sektörünün çok önemli başarılara imza atmış olmasına rağmen, potansiyelinin çok altında prim üretimine sahip olduğunu söyledi. Nebati, "Sektörde çok ciddi boş bir alan var. Milli gelir içindeki payı da oldukça düşük. Türkiye ekonomisi dünyanın 17'nci ekonomisiyken, sigortacılık sektörü 39'uncu sırada. Bu durumda tüketicinin memnun olmaması, altyapının yeterli olmaması ve Müslüman çoğunluğa rağmen katılım sigortacılığının ancak son 20 yılda geliştirilmesi gibi bir takım sebepler var. Katılım sigortacılığı önümüzdeki dönemde büyümeden ziyade çok önemli bir sıçrama yaşayacak. Çünkü bu konuda bir ihtiyaç var, bunu yapacak irade var ve bunu gerçekleştirecek çalışanlar var" dedi. Bu parayı sistemin içine sokmamız lazım ve en önemli alanlardan biri de sigorta sektörü. Türkiye Varlık Fonu olarak devletin girişimci karakterini ortaya koyuyoruz. 2008 küresel krizinden sonra, devletlerin stratejik alanlarda küçüldüğü ülkelerin krizlere açık olduğunu gördük. Türkiye'de finansal sektörün yüzde 95'i bankacılık sektöründe ve bu sağlıklı değil. Sigorta ve İslami finansmanı teşvik etmemiz gerekiyor. Sigortada yüzde 50 pazar payını 30'dan fazla şirket sahipleniyor. Bu yapı değişmeli" dedi. Sönmez, "Hükümetimiz, kendine düşeni yapıyor. Artık büyük düşünmenin zamanı, küçük düşünerek bir yere gidemeyiz. Türkiye Sigorta olarak bölgesel liderlik için çizdiğimiz yol haritasında ilerlemeye başladık. Türkiye Sigorta 5 yıl içinde bölgede önemli oyuncu, 10 yılda önemli liderlerden biri olacaktır" diye konuştu.Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, Sabah Gazetesi'ne nice başarılı 35 yıllar dileyerek, 2 bin 600 çalışanla vizyon ve hedeflerine kilitlenen güçlü bir aile olduklarını söyledi. Sigortanın olumlu etkilerinin çok büyük olduğunu dile getiren Benli, şöyle devam etti: "Bireysel emeklilik ve hayat sigortasında biriken fonlar sermaye piyasalarında kullanılıyor, finansın, dolayısıyla Türk ekonomisinin büyümesine ivme kazandırıyor. Elementer taraf için düşünürsek riskleri dağıtıyoruz. Deprem gibi afetlerde devlet devrede olsa da riski dağıtarak o kaynakların başka yerlerde kullanılmasını sağlıyoruz." 2020'de sigorta sektörü için kamunun yapısal reformlarıyla fırsat penceresi açıldığını belirten Benli, "Fon arzını kredi mevduattan, yatırım tasarruf ilişkisine çevirecek ekonomik sisteme doğru geçişte anahtar sektör olarak ilerliyoruz. Şu an boyutumuz küçük, ama her sene çift hanelerde büyüyoruz, reel anlamda büyüyoruz. Bu yıl yüzde 21'lik bir büyümemiz var. 2021 yılında İslami finans değerler zincirinin ayrılmazparçası katılım sigortacılığı önemli bir fırsat alanı olacak. Şu anda sektörün yüzde 5'ine ulaştı ve çok hızlı büyüyor. 2021 yılında katılım sigortacılığı için de geliştirilecek ürünlerle sisteme girmemiş yeni bir potansiyel bizi bekliyor" diye konuştu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Sabah Gazetesi'nin 35'inci yılını tebrik ederken sigortacılıkta geçtiğimiz dönemde önemli, devrim niteliğinde değişiklikler olduğunu belirtti. Sigorta sektörünün ekonomi gündeminde üst sıralarda yer aldığını belirten Gürsoy, "Sektörün ekonomiye katkısı açısından çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Bu değişimin en önemli unsurlarından biri kurumumuzun kurulmuş olması. Sektöre şeffaf, öngörülebilir, regülasyon çerçevesi kazandırmak istiyoruz. Sektörümüz son 10-15 yılda yabancı yatırımcı için cazip oldu ve bunun devamı için adil rekabeti önemsiyoruz. Önemli hedeflerimizden biri de daha proaktif bir yaklaşım geliştirmek. Ülke ve sektörün ihtiyaçlarını hızlı tespit edip gidermek için gerek mevzuat gerek denetim ve gözetim faaliyetlerinde hızlı aksiyon almak" dedi.Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, Sabah Gazetesi'nin 35'inci yılını kutlayarak pandemi döneminde de eksperlerin işini yapmaya devam ettiğini vurguladı. Eksperlerin sigorta eksperi olarak lanse edilmekten rahatsız olduğunu, tarafsız ve bağımsız olduklarını dile getiren Erdem, hasar süreçlerindeki prosedürlerin azaltılması ve uçtan uca ekosistemde tek bir merkezden yönetilmesi için yeni bir çalışma yaptıklarını belirtti. Ahmet Nedim Erdem, müşteri memnuniyeti üzerinde de çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, Sabah Gazetesi'nin 35'inci yılını kutlayarak, bu sektörde 43 yılını bitiren her iki tarafta da uzun süre yer alan biri olarak sektörün son dönemde gördüğü ilgiden ve değerden çok memnuniyet duyduğunu belirtti. Sigorta Brokerleri Derneği Başkan Yardımcısı Tarık Serpil, Türkiye sigorta sektörünün potansiyelinin oldukça altında olduğunu belirtti.