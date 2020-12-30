Yeni fırsatlar göz kırpıyor

Türk sanayisinin önde gelen isimlerinden Nafi Güral, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine rağmen yatırımdan ve üretimden asla vazgeçmeyen isimlerinden. 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece yatırım kararı alarak hayata geçiren duayen sanayici Güral, pandemi nedeniyle herkesin kabuğuna çekildiği dönemde de bir gün olsun yatırımdan vazgeçmedi. 2021'e pandeminin yarattığı karamsarlıkla girilmesine rağmen Güral, SABAH'a yaptığı değerlendirmede umutlu olduğunu söyledi: "Her yeni yıl umutla karşılanır, 2020 de umutla karşılandı ama hiç beklemediğimiz pandemi belası bütün umutlarımızı alıp götürdü. İster istemez 2021 yılını da umutla karşılamak zorundayız. Çünkü umut, hedeflediğimiz güzelliklerin elde edilmesinde sürükleyici güçtür. Umutlu olmazsak umutsuzluk sendromu yaşarız, umutsuzluk sendrom bizi karamsar bir dünyaya hapseder, bocalar dururuz."Herkes gibi kendinin de "önce sağlık" dediğini söyleyen Güral, şunları kaydetti: "Bununla birlikte ekonomideki yerimizi ve geleceğimizi de düşünmek zorundayız. 2020'nin 3. çeyrek büyümesini analiz ettiğimizde ekonomik ufukların açık olduğunu görebiliyoruz. 4. çeyrek ve 2021 verilerinin olumlu gelişmesini bekliyorum. Pandemi döneminde kapıda bekleyen iş fırsatlarının iş dünyasına göz kırptığını, fırsatları olumlu gözle bakmayı bilenler tarafından değerlendirileceğini hissediyorum" diye konuştu.İş hayatının hiçbir zaman aynı doğrultuda gitmeyeceğini söyleyen duayen sanayici Güral, "İnişleri olur, çıkışları olur. Basiretli iş insanları inişlerde frenlerini, çıkışlarda kanatlarını iyi kullanabilen kişilerdir. Bizim felsefemizde karşımıza çıkacak her olumsuzluğun mutlaka aşılabileceği inancı vardır. Eğer karşınıza çıkacak olumsuzlukları bertaraf edemiyorsanız iş hayatında kalmanız mümkün olmaz" de. 59 yıldır iş hayatının içinde olan biri olarak birçok badire atlattıklarını söyleyen Nafi Güral, "İhtilaller, muhtıralar, enflasyonlar, devalüasyonlar, 4 haneli faizler, ambargolar, siyasi kaoslar, 71 cente muhtaç olduğumuz yıllar ve daha neler neler gördük, buna rağmen hiç durmadık" değerlendirmesinde bulundu.Yatırımdan vazgeçmeyen Güral, 450 milyon TL'lik yatırımla kasım ayında Sapanca'da ikinci otellerinin kapısını açtı. Grubun Antalya Kemer'de yatırımı süren NG Phaselis oteli ise Nisan 2021'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Göynük bölgesinde 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen otel, 500 oda kapasiteli olacak.Pandemiye rağmen yatırıma ara vermeyen NG Grubu bünesindeki Kütahya Seramik, 2 milyar liralık sıfırdan fabrika yatırımı için kolları sıvadı. Kütahya'da hayata geçirilecek yeni yatırım, 29 Ekim 2021'de ilk etabı devreye alındığında, 300 kişiye istihdam sağlanacak. 110 bin metrekarelik kapalı alanda, günlük 22 bin metrekarelik kapasiteyle üretim yapacak olan yeni fabrika teknolojisiyle de adından söz ettirecek. 3 etap halinde tamamlanacak yeni fabrikanın baştan sona Endüstri 4.0 teknolojisi kullanılarak üretim yapan Türkiye'nin ilk fabrikası olacak. 2023'te tamamlanacak 3. etap sonunda ise bin kişilik istihdam yaratılması hedefleniyor. Tamamen yer karosu üretimi yapılacak fabrika ile şirket üretim kapasitesini yüzde 70 oranında artıracak. Böylece şirketin yıllık üretimi önemli bir büyüklüğü ifade eden 9 milyon metrekareye yaklaşacak. Kütahya Porselen'in ihracat gücü de ciddi anlamda artacak.