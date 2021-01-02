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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ocak bugün 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

! Güncel ve canlı : 2 Ocak bugün 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs kaynaklı ciddi bir yükseliş yaşayan altın, Kasım ayıyla birlikte sert bir düşüş yaşadı. Yeni yıl ile birlikte ise güncel ve canlı altın fiyatları merak konusu oluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 2 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

Giriş Tarihi: 2.1.2021 21:40 ABONE OL
SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ocak bugün 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını, altın fiyatları üzerindeki artışın en büyük etkeni oldu. Bu süreçte sert bir yükseliş yaşayan altın, Kasım ayıyla birlikte düşüş eğilimine geçti. Yatırımcılar bu kapsamda altınlarını değerlendirmek üzere canlı ve güncel rakamlar üzerindeki iniş ve çıkışları anlık olarak takip ediyor. Peki, 2 Ocak 2020 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte canlı ve güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!

Altın fiyatları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, 2 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar?

İşte güncel ve canlı altın fiyatları;

ATA ALTIN

Alış: 3.026,70

Satış: 3.052,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.004,00

Satış: 3.049,00

GRAM ALTIN

Alış: 452,85

Satış: 452,98

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

Alış: 1.473,70

Satış: 1.496,30

ÇEYREK ALTIN

Alış: 736,80

Satış: 750,40

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

Alış: 2.898,12

Satış: 2.957,40

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 410,36

Satış: 426,23

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SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ocak bugün 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
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