SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ocak bugün 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını, altın fiyatları üzerindeki artışın en büyük etkeni oldu. Bu süreçte sert bir yükseliş yaşayan altın, Kasım ayıyla birlikte düşüş eğilimine geçti. Yatırımcılar bu kapsamda altınlarını değerlendirmek üzere canlı ve güncel rakamlar üzerindeki iniş ve çıkışları anlık olarak takip ediyor. Peki, 2 Ocak 2020 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte canlı ve güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!

Altın fiyatları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, 2 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar?

İşte güncel ve canlı altın fiyatları;