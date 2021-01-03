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gelişmeleri: 3 Ocak Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

: Koronavirüs salgını sürecinden etkilenerek bir dönem rekor üstüne rekor kıran ardından geçtiğimiz düşüş hareketini sürdürmeye devam ediyor. Büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı bu noktada bu yöndeki yatırımlarını yönlendirmek amacıyla sarı metaldeki fiyat hareketliliğini yakından takip ediyor. Peki, 3 Ocak Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 3.1.2021 07:01 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 3 Ocak Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 3 Ocak Pazar günü de birçok kişinin gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere koronavirüs pandemisi nedeniyle rekor kıran yatırım aracı gelen aşı haberleriyle beraber ise düşüşe geçmişti. Şimdilerde fiyatlarındaki durgunluğu ise koruyor. Peki, 3 Ocak bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI DURGUNLUĞUNU KORUYOR!

Yaşadığı ani iniş sonrası altının gram fiyatı 450 TL civarındaki seyrini sürdürürken öte yandan çeyrek altının ise 736 TL'den işlem gördüğü gelen veriler arasında yer alıyor. Bu noktada altın fiyatları üzerindeki gelişmeler milyonların gündemindeki yerini aldı…

ATA ALTIN

Alış: 3.026,70

Satış: 3.052,00

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CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.004,00

Satış: 3.049,00

GRAM ALTIN

Alış: 452,85

Satış: 452,98

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YARIM ALTIN

Alış: 1.473,70

Satış: 1.496,30

ÇEYREK ALTIN

Alış: 736,80

Satış: 750,40

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

Alış: 2.898,12

Satış: 2.957,40

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 410,36

Satış: 426,23

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Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 3 Ocak Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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