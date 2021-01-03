Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 3 Ocak Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 3 Ocak Pazar günü de birçok kişinin gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere koronavirüs pandemisi nedeniyle rekor kıran yatırım aracı gelen aşı haberleriyle beraber ise düşüşe geçmişti. Şimdilerde fiyatlarındaki durgunluğu ise koruyor. Peki, 3 Ocak bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI DURGUNLUĞUNU KORUYOR!

Yaşadığı ani iniş sonrası altının gram fiyatı 450 TL civarındaki seyrini sürdürürken öte yandan çeyrek altının ise 736 TL'den işlem gördüğü gelen veriler arasında yer alıyor. Bu noktada altın fiyatları üzerindeki gelişmeler milyonların gündemindeki yerini aldı…