Son dakika: Bakan Varank mektubun ayrıntılarını açıklayarak duyurdu: Volkswagen kaybeder!

Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa'ya yatırıma hazırlanan ancak vazgeçen Volkswagen'in kararına ilişkin ilk kez konuştu. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker ile Başkan Yardımcısı Hazal Ateş'in aralarında bulunduğu Yönetim Kurulu üyelerini kabul eden Bakan Varank, "Türkiye'ye yatırım yapan bu dönemde kazanır. Bu işten biz değil Volkswagen kendisi kaybeder. Biz kendi otomobilimize güveniyoruz" dedi.

Varank, "Madem global markasınız siyasi karar vermemeniz lazım. Global şirketler ama yönetim kurullarında yerel yönetimlerin, eyaletlerin etkisi var. Zaten basına yaptığı açıklamalarla Şirketin CEO'su Herbert Diees bunu da söyledi. Eğer bu şirket halka açıksa siz aslında yatırımcınızı kandırıyorsunuz. Karlı olanı değil size yapılan siyasi baskılara göre karar veriyorsunuz demektir. Bunu da kendilerinin basına beyan etmiş olmaları üzücü ve altı çizilmesi gereken bir husus" diye konuştu.

MEKTUBUN AYRINTILARINI DA AÇIKLADI



Volkswagen'in CEO'su Diess'in kendisine yazdığı mektubun ayrıntılarını açıklayan Bakan Varank, şunları söyledi:



"Volkswagen kararıyla ilgili çok konuşmadım. Başından beri bir süreç yürüttük. VW CEO'su Diess'in bana yazdığı mektup var. 'Biz Türkiye'yi çok önemli bir ülke olarak görüyoruz. Türkiye'de yatırım yapanın kazanacağını biliyoruz.' Burada açıkça şunu da belirtiyor: 'Ben kişisel olarak Türkiye'yi çok önemli bir pazar, üretici olarak görüyorum, yatırım yapmanın doğru olduğunu biliyorum ama pandemi sürecinde otomobil endüstrisinde büyük oynaklık oldu. Biz ve yönetim kurulumuz yeni yatırım yapma isteklerinden vazgeçti. Bütün çözümlerini mevcut fabrikalarında güncellemeye giderek çözmek istiyorlar. Çünkü sektörün ne olacağını bilmiyoruz. Bütün yatırımcılara eşit davranıyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan bu dönemde kazanır. Global olarak firmalar bizimle gelip görüşüyor. Bu işten de biz değil Volkswagen kendisi kaybeder. Çünkü yatırımcısını ekonomik değil siyasi kararlarla aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu. Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz. Bizim yatırımcıya kapımız açık. Türkiye, önümüzdeki dönemde dünyanın üretimde parlayan yıldızı olacak. Türkiye'ye yatırım yapan kazanacak."

"SİYASİ KARAR VERECEKSENİZ ENERJİMİZİ HARCAMAYALIM"



Volkswagen'in siyasi bir karar aldığını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:



"Eğer bu şirket halka açıksa siz aslında yatırımcınızı kandırıyorsunuz. Karlı olanı değil size yapılan siyasi baskılara göre karar veriyorsunuz demektir. Bunu da kendilerinin basına beyan etmiş olmaları üzücü ve altı çizilmesi gereken bir husus. İlk toplantıda kendilerine şu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum. Bakın, biz Türkiye olarak önemli bir ekonomiyiz, global yatırımcıyı çok önemsiyoruz ama bu işi yapacaksak lütfen ekonomik karar verin, siyasi karar vermeyin. Siyasi karar verecekseniz bu işe başlayıp enerjimizi harcamayalım. O gün bize dedikleri 'Asla siyasi karar vermeyeceğiz. Ben aynı noktadayım. Biz ilişkilerimizi uluslarımızın çıkarları için kuruyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan yatırımcının hem kendisinin hem ülkemizin kazanacağını biliyoruz. Bütün yatırımcılara eşit davranıyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan bu dönemde kazanır. Global olarak firmalar bizimle gelip görüşüyor. Bu işten de biz değil Volkswagen kendisi kaybeder. Çünkü yatırımcısını ekonomik değil siyasi kararlarla aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu. Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz. Bizim yatırımcıya kapımız açık. Türkiye, önümüzdeki dönemde dünyanın üretimde parlayan yıldızı olacak. Türkiye'ye yatırım yapan kazanacak."

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