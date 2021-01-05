"GELEN ARAMALARA, SMS'İN HİÇBİRİNE İTİBAR EDİLMEMELİ"



Siber Güvenlik Uzmanı Ahmet Gürel, "Aslında buradaki durum insanlara gelen sosyal mühendislik saldırılarından bir tanesi. 'SMS ile aşı randevunuzu buradan yapabilirsiniz, oluşturabilirsiniz, aşılarda öncelikli' şeklinde insanlarımızın dikkatini çeken bir mesajla başlıyor tüm süreç. Fark edilmeden buradaki kısaltışmış linke ya da benzer bir e-devlet sistemine, gerçek resmi sitelere benzeyen bir siteye tıklandığında buraya kişisel bilgilerimizi, hassas bilgilerimizi girmemizle başlayan bir dolandırıcılık sistemi. Çok benzer bir domain yani web sitesi adresi alıyorlar. Bir harf eksik, bir harf farklı ya da benzer siteler ama aynı içeriği kopyalıyorlar birebir aynı site. İnsanlar bunu tam anlamıyla fark edemediğinde, kontrol edemediğinde, hassas bilgilerimiz siber dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Burada aslında en önemli şey güvenmediğimiz, bilmediğimiz SMS ile gelen linklerin hiçbirine tıklanmaması lazım. Bu SMS'lerin doğrudan silinmesi gerekiyor. Aynı zamanda da tıkladıktan sonra gidilen web sitesinin adresi çok iyi kontrol edilmeli. Orijinal bir site mi, doğru bir site mi? Bir harf eksikliği, bir harf fazlalığı, benzerlikleri çok önemli ipuçları verebilir. Bu sitelere hiçbir şekilde hassas veriler, kimlik bilgileri, kart bilgileri girilmemeli ve aynı şekilde telefonla gelen aramalarda da hiç kimse parolamızı, kart numaramızı istemez bunların hiçbiri verilmemeli. Şu anda zaten ücretli bir aşı dağıtımı konusu yok. Ücretsiz olarak yapılacak bir şey. Şu anda böyle hayata geçirilen randevu sistemi de mevcutta yok. Bu şekilde gelen aramalara, SMS'in hiçbirine itibar edilmemeli" dedi.