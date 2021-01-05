TL’ye yönelim olacak

2020'NIN tüm dünya için olağan dışı bir yıl olduğunu söyleyen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Türkiye ise bütün olumsuzluklara rağmen yılsonunda büyümeyi pozitif kapamayı başarabilen nadir ülkelerden biri olacak. Tek bir sektöre bağımlı olmayan ekonomik yapımız dengeyi sağlamamıza da yardımcı oldu" dedi.2021'in yeniden istikrarı sağlama yılı olacağını belirten Leblebici, şunları kaydetti: "Bankacılıkla ilgili Merkez Bankası'nın attığı adımlar ve ekonomi yönetiminin makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarına yönelik yaklaşımı öngörülebilirliği artıracaktır. Bankacılık sektörü öngörülebilirliği daha yüksek, verimliği artırmaya yönelik kredi kanallarını daha etkin bir şekilde kullanabilecektir." Ümit Leblebici, önümüzdeki dönemde ise daha dengeli, makro istikrarı destekleyen, finansal istikrara katkı sağlayan bir kredi büyümesi olacağını öngördüğünü dile getirdi. Sektör için kredilerin risk maliyeti ve aktif kalitesinin ön planda olacağı, sürdürülebilir büyümeye odaklanılan bir yıl olacağını kaydeden Leblebici, şöyle devam etti: "Sektörde Türk Lirası'na doğru bir yönelim olacak. Bankaların Merkez Bankası'na bağımlılığı bir süre devam edecek. Ancak yılın ikinci yarısıyla birlikte olağanüstü dönemden çıkarak Merkez 'in fonlamasına daha az ihtiyaç duyulacak bir döneme girebileceğimizi öngörüyorum."2021'in özellikle tasarrufların artırılması yönünde kritik bir rol oynayacağını söyleyen Leblebici, TL varlıklara yönelimin teşvik edileceği bir döneme girdiğimize vurgu yaptı: "Merkez Bankamızın birincil önceliğe koyduğu fiyat istikrarı politikasına paralel olarak, tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların Türk Lirası varlıklara ilgisinin artacağını düşünüyoruz."