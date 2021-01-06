İhracat rüzgârı

Pandeminin dünya ekonomisinde ağır hasara yol açtığı 2020'yi büyüme ile tamamlaması beklenen üç ülke arasında yer alan Türkiye, ihracatta da tarihi bir performansa imza attı. Aralıkta 17.8 milyar dolarla aylık bazda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılırken, yıllıkta ise 169.5 milyar dolarla 165.9 milyar dolar olan Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefi aşıldı. Dünya ihracatının yüzde 11.7 daraldığı 2020'de, Türkiye'nin yıllık ihracatındaki kayıp yüzde 6.3'te kaldı. Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı yüzde 1.03 ile tarihi zirveye ulaştı. 2020'de 44 ülkeye yapılan ihracatta rekor kırıldı. Ayrıca 29 fasılda da ihracatta rekora imza atıldı.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen yıl ekim ayında 17.3 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamını yakaladıklarını hatırlatarak, "Aralıkta ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır" dedi. Pekcan, 2020'nin 169.5 milyar dolarlık ihracatla YEP hedefinin üstünde kapatıldığını ifade etti.Pandeminin etkisiyle ihracatın yılın ikinci çeyreğinde 32.4 milyar dolara kadar gerilediğini kaydeden Pekcan, "Yılın üçüncü çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 33.8 oranında hızlı bir toparlanma ile 43.3 milyar dolar seviyesine ulaşılmıştır. Şimdi sürpriz, yılın son çeyreğinde artık büyüme fazına geçilmiş ve çeyreklik ihracatımız ilk defa 50 milyar dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı son çeyreği itibarıyla 51.2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır" şeklinde konuştu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla küresel tedarik zincirlerinde ortaya çıkan dönüşümü iyi okuyarak, küresel ticarette güçlenen Türkiye'nin konumunu daha da yukarı çıkaracak aksiyonları hızla alacaklarını belirten Pekcan, "İhracatta 184 milyar dolarlık program hedefine ulaşmak için çalışacağız" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketine bu sabah itibarıyla e-Devlet üzerinden 1 milyon 200 bini aşkın başvuru yapıldığını bildirdi. Pekcan, İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'yla (STA), Gümrük Birliği'nden bugüne kadar elde edilen kazanımın korunduğunu ve iş insanları açısından belirsizliğin ortadan kaldırıldığını belirterek, "İngiltere ile ticaretimizin imzalanan yeni serbest ticaret anlaşması sayesinde daha da gelişmesini umuyoruz" dedi. Pekcan, halihazırda 22 STA'nın yürürlükte olduğunu söyledi.TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, yeni normalin ilk yılı olan 2021'de 184 milyar dolar ihracat hedeflediklerine vurgu yaparak, "Önce bu hedefi, ardından da 200 milyar dolar eşiğini aşmak için pazar çeşitliliğimizi ve küresel ticaretteki payımızı artırmamız gerekiyor. Bu hususta, Merkez Bankası'nın büyükelçilik açılışları ile ilgili ihracat karşılaştırma analiz sonuçları oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl, büyükelçilik açılışları ilgili ülkeye ihracatı yüzde 27 artırdı. Diplomasi ve ticaret diplomasisi faaliyetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi, Türkiye markasına büyük katkılar sunacak" dedi.* Aralıkta 17 milyar 844 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına imza atıldı.* 2020 ihracatı 169.5 milyar dolarla 165.9 milyar dolar olan hedefin üstünde gerçekleşti.* Son çeyrekte 51 milyar 265 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek çeyreklik ihracat rakamına ulaşıldı.* Altın hariç nisanda yüzde 68.8'e inen ihracatın ithalatı karşılama oranı aralıkta yüzde 86.8'e yükseldi.* 2020'de 18.123 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. İhracatçı sayısı 87.400'ü aştı.* Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı yüzde 1.03 ile tarihi zirveye ulaştı.* 2020'de 44 ülkeye ihracatta rekor kırıldı* 2020'de 29 sektör ihracatta tarihi rekora imza attı.* Dünyada ihracatın yüzde 11.7 azaldığı 2020'de Türkiye'nin ihracatındaki kayıp yüzde 6.3'te kaldı.Kovid-19 ürünleri ihracatı, aralık ayında da hız kesmedi. Aralıkta, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; maske ve önlük yüzde 610 artışla 44.3 milyon dolara, solunum cihazları yüzde 395 artışla 3.4 milyon dolara, tanı kitleri yüzde 162 artışla 13.3 milyon dolara, dezenfektan ihracatı ise yüzde 78 artışla 32.9 milyon dolara çıktı. 2020'de, toplam Kovid-19 ürünü ihracatı yüzde 233 artışla 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan 2020'de 205 ülkeye toplam 53 milyar 971 milyon TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi