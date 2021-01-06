Kovid sonrası hasar tedavisi

Kovid-19'a karşı güçlü bir mücadele veren ve dünyada ölüm oranının düşüklüğü ile başarı yakalayan Türk sağlık sistemi, Kovid sonrası olası hasarları da önlemek için harekete geçti. Bu kapsamda Post-Covid adını verdikleri bir tedaviyi uygulamaya alan Ethica Grubu bünyesindeki Vitalica Wellness, hastalarda görülen kişilerde solunum sistemi, kalp ve damar sistemi fonksiyonları ile nörolojik ve psikolojik komplikasyonları minimuma indiriyor.Kovid-19 enfeksiyonu geçirenlerde görülen komplikasyonlarla ilgili bilgi veren Ethica Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, "Kovid- 19 enfeksiyonu geçirmiş kişilerde, solunum sistemi, kalp ve damar sistemi, nörolojik ve psikolojik sorunlar başta olmak üzere önemli komplikasyonlar gözleniyor. Hastalığı geçiren kişiler, oluşabilecek bu hasarlar nedeniyle yoğun bir endişe yaşıyor. Enfeksiyona bağlı hasarları azaltmayı hedefleyerek Ethica Sağlık Grubu'muzda çalışan uzman doktorlarımızla kovid enfeksiyonu geçiren kişilerde komplikasyon oluşma riskiniz azaltan terapileri, uygulamaları ve bireysel eğitimleri belirleyerek Post- Covid programı geliştirdik" dedi.Post-Covid'in bir wellness ve detoks programı olduğunu aktaran Akdoğan, "Program kişinin, tahlillerinin ve gerekli tüm görüntüleme yöntemlerinin uzman hekim tarafından değerlendirilmesiyle başlıyor. Tüm terapiler, bütüncül bir yaklaşımla 'kişiye özel' olarak uygulanıyor" diye konuştu. Tedavinin 2-3 günlük programlar halinde İstanbul Nişantaşı Vitalica Wellness merkezinde yapıldığı bilgisini veren Akdoğan, ulaşılabilir fiyatlar belirlediklerini vurguladı."BUGÜNE kadar Ethica İncirli Hastane'mizin sadece Yoğun Bakım Ünitesi'nde yüzden fazla hastayı tedavi ettik" diyen Akdoğan, eylül ayından önce yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaların yüzde 70-80'inin iyileştiği bilgisini verdi. Akdoğan, "Ancak ekim ayından itibaren bu oran yüzde 10'lara kadar düştü. Hastalığın bu kadar ağır seyredebilmesi ve komplikasyonların sıklaşması nedeniyle Post-Covid wellness ve detoks programını geliştirdik" ifadelerini kullandı.ETHICA Sağlık Grubu'nun 100'den fazla ülkeden hasta kabul ettiğine dikkat çeken Murat Akdoğan, "Şu anda pandemi nedeniyle yurtdışı taleplerinde ve ulaşım olanaklarında azalma yaşıyoruz. Ancak ilerleyen süreçte, seyahatlerin de biraz rahatlamasıyla birlikte sağlık grubumuza ait bu programın yurtdışından yoğun talep alacağını öngörüyoruz"dedi.