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2021 yılında herhangi bir için ya da hayallerini süsleyen ev veya arabaya sahip olmak adına birikimlerine ek olarak kredi çekmek isteyenler, 2021 yılı bankaların güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Kredi çekmeyi düşünenler ihtiyaç, taşıt, konut kredisi bazında “” şeklinde araştırmalarla , , gibi bankaların güncel kredi faiz oranlarına erişerek en uygun hesabı yapmak istiyor. Bu başlık altında 7 Ocak Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası güncel ihtiyaç, taşıt- konut kredisi faiz oranlarını bulabilir ve hesaplama işlemini yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 7.1.2021 17:51 Son Güncelleme: 7.1.2021 17:52 ABONE OL
Bankaların kredi faiz oranları 2021: 7 Ocak Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası güncel ihtiyaç, taşıt- konut kredisi faiz oranları

Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde 2021 yılından ihtiyacını gidermek ya da ev - araba sahibi olmak isteyenler, yaptıkları birikimlerin üzerine koymak adına kredi çekme düşüncesiyle 2021 yılı bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili fikir sahibi olmak için "Bankaların kredi faiz oranları 2021" şeklinde araştırmalar yapmaya yoğun olarak devam ediyor.

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI 2021!

2021 yılı bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları ile ilgili olarak 7 Ocak Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası güncel ihtiyaç, taşıt- konut kredisi faiz oranları detaylarını buradan öğrenebilirsiniz…

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

  • Tüketici kredisi: 1.79
  • Taşıt kredisi (Kaskolu): 1.75
  • Konut kredisi: 1.70

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

  • İhtiyaç kredisi: 1.77
  • Taşıt kredisi: 1.77
  • Konut kredisi (1. El): 1.52

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

  • Direkt kredi: 2.09
  • Taşıt kredisi (0 KM): 1.51
  • Konut kredisi: 1.39

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.50
  • Taşıt kredisi: 1.55
  • Ev kredisi: 1.40

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

  • İhtiyaç kredisi: 1.79
  • Konut kredisi: 1.49
  • Taşıt kredisi (0 KM): 1.57

GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

  • İhtiyaç kredisi: 1.49
  • Konut kredisi (60 Ay): 1.49
  • Taşıt kredisi: 1.64

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Bankaların kredi faiz oranları 2021: 7 Ocak Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası güncel ihtiyaç, taşıt- konut kredisi faiz oranları
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