Girişimcilere ve KOBİ’lere pusula olacak

Kobi'lere ve girişimcilere mentorlük ve prototip desteği sağlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), geliştirdiği son proje ile AB'den 250 bin euroya kadar hibe almaya hak kazandı. Uygulama süresi 18 ay olan projenin sözleşmesi ise ocak ayında imzalanacak. Üniversite bünyesinde kurulan Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi, son 3 yılda yaptığı toplam 14 proje ile TÜBİTAK, KOSGEB ve AB fonlarından KOBİ'ler ve girişimciler için yaklaşık 2.5 milyon TL finans desteği sağladı. Kalyon Garaj'a sunulacak projeler arasından seçilecek 7 projeye prototip üretimi aşamasında destek sunulacak. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, projede yer alan pilot çalışmada 10 girişimci/ KOBİ için yeni ürün fizibilitesinin yapılacağını, ayrıca 7 yeni ürün prototipinin üretilmesi desteğinin verileceğini belirterek; "Proje ile Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi'nin kapasitesi yerli ve göçmen girişimcilerin ve KOBİ'lerin yenilikçi ürün geliştirmelerine destek vermek üzere geliştirilecek" dedi.