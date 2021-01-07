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SON DAKİKA HABERLER | Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! tazminatına zam ayarı

tazminatında tavan fiyat yükseldi. Asgari ücretin artışıyla birlikte tavanı da arttı. Böylece kıdem tazminatı almaya hak kazananların alacakları ücret de artmış oldu. Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? Her istifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kimler bu haktan yararlanıyor? İşte merak edilen o son dakika bilgiler...

Giriş Tarihi: 7.1.2021 08:52 Son Güncelleme: 7.1.2021 09:11 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER | Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Kıdem tazminatına zam ayarı

Yeni yıla girilmesiyle asgari ücret rakamları belli oldu. Yaklaşık yüzde 20'lik asgari ücret artışıyla birlikte kıdem tazminatı tavanında da artış gerçekleşti. Buna göre 2020 yılında 7.117,17 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının ilk 6 ayı için 7 bin 638 lira 86 kuruşa yükselmiş oldu. İşte son dakika haberinin detayları.

30 Haziran'a kadar işçiler için tazminatta bu rakam esas alınacak. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 521,69 lira oldu.

Aynı işverene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 71 bin 171 liradan 76 bin 388 liraya yükseldi.

Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olacak. Çalışılan her yıl için ödenecek tutar bu tavanı aşamıyor. Bu da memur maaşlarına endeksli. Bu ay memur maaşı zamlandığı için bu tavan da yükseldi.

EN AZ 1 YIL ÇALIŞMAK GEREKİYOR

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre kıdem tazminatı almak için bazı şartlar gerekiyor: Kıdem tazminatı alabilmek için son iş yerinde kesintisiz en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. İstisnalar hariç işyerinden kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmak gerekiyor.

İSTİFA EDENE DE TAZMİNAT

Kıdem tazminatı alabilmek için istifa etmemek gerekiyor. Ancak bazı durumlarda kendi isteği ile ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor.

1) Askere gidecek olan erkek çalışanlar son 1 yıldır aynı işyerinde olmak şartıyla tazminat alabiliyor.

2) Yeni evlenen kadın çalışanlar evliliğin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılarak tazminat alabiliyor.

3) Emekliliği gelen çalışanlar emeklilik için ayrılarak tazminat alabiliyor.

4) 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 15 yıl 3600 gün doldurmuş olduklarına dair yazı alarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor.

5) 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar 25 yıl 4500 gün, ya da 7 bin günü tamamlayarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor.

6) İş kanunu 24. maddesi gereğince haklı fesih ile iş akdini sona erdirenler de tazminatlarını alarak ayrılabiliyor.

TAZMİNAT HESABINDA GİYDİRİLMİŞ ÜCRET

Kıdem tazminatı hesaplanırken son brüt maaş üzerinden ödeme yapılıyor. Her yıl için bir brüt maaş olmak üzere çalışılan süre kadar hesaplama yapılıp ödeniyor.

Kıdem tazminatından damga vergisinden başka kesinti yapılamazken, taksit ya da ödeme erteleme de olmuyor. Kıdem tazminatına esas teşkil eden brüt ücreti artırmak mümkün.

Bunun için yıl içinde düzenli olarak yapılan ödemeler de (ikramiye, makam tazminatı, yemek parası gibi…) brüt ücrete ekleniyor.

Böylece tazminat giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Burada ödemenin düzenli olması gerekiyor.

30 HAZİRANA KADAR UYGULANACAK TAVAN

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Mevcut tavan : 7.117,17 TL, Yeni tavan : 7.638,86 TL

Artış oranı : Yüzde 7.33, Zam farkı : 521,69 TL

En düşük tazminat: 3.577,50 TL

İŞTE ASGARİ ÜCRETLİNİN TAZMİNATI

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SON DAKİKA HABERLER | Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Kıdem tazminatına zam ayarı
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