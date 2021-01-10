Karalama haberlerine Ziraat’ten açıklama

ZiraatBankası, bazı yazılı ve görsel medya organlarında bankayla ilgili çıkan karalama haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ziraat Bankası'nın Virgin Adaları'ndaki bir şirkete 1.6 milyar dolar tutarında kredi açtığı ve tahsil edemediği haberleri ile ilgili olarak; bahsi geçen tutardaki kredi, Çukurova Grubu'na, Turkcell İletişim A.Ş.'deki dolaylı hissedarlığı münasebeti ile Türk Ortaklığı'nın devam edebilmesi amacıyla tesis edilmiştir. Söz konusu kredi, kullandırıldığı tarihteki mevzuat, bankamız uygulamaları, piyasa koşulları ve genel bankacılık teamülleri çerçevesinde tahsis edilmiş ve Turkcell'deki Türk hissedarlığının korunması amacıyla kullandırılmıştır." Şirketin çok uluslu ortaklık yapısı gereği ilgili tarihte çeşitli ülkelerde devam eden karmaşık davalar zincirinin çözülmesi ve hissedarlar arası uyuşmazlıkların giderilmesi ile kredinin geri ödenmesine ilişkin akışın sağlanabileceğinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "Kredinin kullandırıldığı tarihten itibaren hissedarlık yapısı güçlendirilerek, hissedarlar arası uyuşmazlıkların giderilmesinde yol alınmış, bunun sonucunda etkin yönetim yapısının tesisi ile ilgili kredi, Ekim 2020 tarihinde tahsil edilmiştir. Diğer taraftan bu kredinin gerek kullandırımı gerekse tahsilatına ilişkin bilgiler, bankamızın internet sitesinde de yayımlanan ilgili dönemlerin Bağımsız Denetim Raporları'nda ayrıntılı olarak yer almıştır" ifadelerine yer verildi. Faaliyet ve mali verilerin, detaylarıyla 3 ayda bir kamuoyu ile paylaşıldığının vurgulandığı açıklamada, haberlerin tamamen karalama kastı taşıdığı, kamuoyu ile denetim sonuçları paylaşılan şeffaf bir ticari kuruluş olan Ziraat Bankası'nın amaçlarından sapmadan çalışmaya devam edeceği ifade edildi.