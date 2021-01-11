Enerji Fonu’na 1 milyarlık katkı

Türkiye'de faaliyet gösteren 171 elektrik şirketinin Elektrik Enerjisi Fonu'na ödediği katkı payı 1 milyar liraya yaklaştı. Enerji sektöründeki araştırma, geliştirme gibi faaliyetlere destek için aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 1 olarak kesilen fon bedelini ödemeyen şirketler ise Vergi Denetim kurulu tarafından incelemeye alınıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şirketler tüketiciye satış yapmaları durumunda fon katkı payı ödemekle yükümlüdür" dedi. Bakan Dönmez, Sayıştay'ın elektrik satan bazı şirketlerin tüketiciden tahsil ettiği fon bedelini Elektrik Enerjisi Fonu'na yatırmadığı yönündeki tespitlerine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Dönmez, fon katkı payı ödeme yükümlülüğünün doğması için nihai tüketiciye fiili olarak elektrik enerjisi satışının gerçekleşmesi gerektiğini anımsattı. Dönmez, "Elektrik üretim ve elektrik tedarik şirketleri, tüketiciye satış yapmaları durumunda fon katkı payını ödemekle yükümlüdür. Fon katkı payı bir anlaşmayla bağıtlanmış borç-alacak ilişkisi değildir. Fiili satışın yapıldığı döneme ilişkin olarak doğmakta olup, zamanında, gecikmeli ödemelere bağlı olarak ödeme yapan, yapmayan şirket sayısı ve ödeme miktarları değişiklik gösteriyor" dedi.