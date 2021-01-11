Her çiftçiye bir ‘ziraat koçu’

Gelişmiş ülkelerde çiftçilere yeni teknolojileri, metotları da öğretmek için uygulanan 'ziraat koçluğu' sistemi artık Türkiye geneline yaygınlaşıyor. Ziraat mühendisliği, bitkisel, hayvansal üretim bölümü mezunu tarım danışmanları üreticilerin her türlü sorunuyla ilgilenirken, ziraat modası, nitelikli üretim konularında da destek veriyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 6 bin kişinin tarım danışmanı sertifikası aldığını belirterek, "Kovid-19 koşullarında, uzaktan eğitim araçlarının etkin kullanımında tarım danışmanları büyük fayda sağlıyor. Tarımsal üretimdeki yeni teknoloji ve yöntemlerin çiftçilere benimsetilmesi temel amaç" dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destek verdiği sertifikalı danışmanlardan hizmet alanların sayısı 100 bine yaklaşırken hedef 2 milyon çiftçinin tamamına ulaşmak. Çiftçi eğitim hizmetleri de veren danışmanlar, tarla günleri de düzenliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke çapında tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi kurulduğunu belirtti. Bakan Pakdemirli, 2021 için tarımsal yayım ve danışmanlık desteği başvurularının devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl bu kapsamda bin 116 danışman çalıştı. Bunların yüzde 54'ü erkek, yüzde 46'sı kadın tarım danışmanları. Kadınların istihdamı açısından da başarılı bir uygulama. Danışmanlık hizmetleri, talep eden üretici örgütü, ziraat odası, serbest tarım danışmanı yetki alarak sunuyor" dedi. Bakan Pakdemirli, "Danışmanların işe başlama, sosyal hakları, ücretleri bu sözleşmelerde belirleniyor. Bu hizmet, kamu dışı kişilerce ziraat modası, üretici örgütü, serbest tarım danışmanı olarak sunuluyor" değerlendirmesini yaptı.TARIM ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü önemli çalışmalardan biri olan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti ile üreticiler bilinçleniyor, verim artıyor. Ziraat meslek, teknik liseleri veya ziraat mühendisliği, hayvansal, bitkisel üretim bölümü mezunları tarım danışmanı olabiliyor. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sınavına girerek en az 70 puan almak gerekiyor. Ziraat koçları serbest çalışabildikleri gibi ziraat odası, kooperatif, birlik ve benzer kurumlarda çalışabiliyor. Bugün yaklaşık bin 100'ün üzerinde ziraat odası, üretici örgütü, serbest tarım danışmanı tarımsal danışmanlık sunmak üzere yetkilendirilmiş durumda.