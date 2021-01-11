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haberi: ocak zammı için geri sayım başladı! Emekli zamları ne zaman yatacak?

haberi: Milyonlarca ve emeklisinin ocak zammı açıklanan enflasyon verileriyle birlikte belli olmuştu. ocak zammını hesaplarında görmek için bekleyen vatandaşlar için zamlı maaş ödemeleri 18 Ocak'tan itibaren başlayacak. SSK emeklileri yüzde 8.36 artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını 18-26 Ocak tarihleri arasında alacak.

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Giriş Tarihi: 11.1.2021 09:58 Son Güncelleme: 11.1.2021 10:06 ABONE OL
Son dakika haberi: Emekli ocak zammı için geri sayım başladı! Emekli zamları ne zaman yatacak?

Son dakika haberi: Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşmak için gün sayıyor. Zamlı maaş ödemeleri ayın 18'inde SSK emeklileriyle başlayacak. SSK emeklileri yüzde 8.36 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 18-26 Ocak tarihleri arasında alacak.

Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri de 25 Ocak'ta başlayıp, 28 Ocak'ta sona erecek. Ayrıca memur emeklilerine de fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin Ocak maaşları, zam oranının belirlenmesi için 4 Ocak'ta açıklanan veriler beklendiği için, artış yansıtılmadan ödendi.

Emekliler yüzde 7.33 zamla oluşan farklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte maaş hesaplarında görecek.

Aylıklarını her ay alanlara 1, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım- Aralık-Ocak dönemini alanlara 1, Aralık-Ocak-Şubat dönemini alanlara 2, Ocak-Şubat-Mart dönemini alanlara 3 aylık üzerinden zam farkı yatırılacak.

Örneğin; en düşük aylık 2 bin 814 liradan 3 bin 20 liraya çıktı.

Bu maaşı alan emekliye, ödemesi aylık yapılıyorsa 206 lira zam farkı yatırılacak.

3 aylık fark alacaklara en az 618 lira ödenecek.

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Son dakika haberi: Emekli ocak zammı için geri sayım başladı! Emekli zamları ne zaman yatacak?
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