Son dakika haberi: Emekli ocak zammı için geri sayım başladı! Emekli zamları ne zaman yatacak?

Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri de 25 Ocak'ta başlayıp, 28 Ocak'ta sona erecek. Ayrıca memur emeklilerine de fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin Ocak maaşları, zam oranının belirlenmesi için 4 Ocak'ta açıklanan veriler beklendiği için, artış yansıtılmadan ödendi.