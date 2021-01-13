İleti’nin dünyada eşi benzeri yok

BİLGİ güvenliğinin öneminin her geçen gün artması üzerine tüm kurumlar üzerine düşeni yaparken HAVELSAN, geliştirdiği İleti ile dikkatleri üzerine çekti. HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, kamu kurumlarının ve büyük şirketlerin kullanımına yönelik geliştirilen güvenli iletişim platformu HAVELSAN İleti ile ilgili SABAH'ın sorularını yanıtladı. Başta kritik kurumlar olmak üzere kamu kurumlarının güvenliği için ürün ve çözümler geliştirdiklerini belirten Nacar, İleti'nin yüksek güvenlik sunan yönüyle benzerlerinden farklı olduğunu ifade etti. Mehmet Akif Nacar, "Dünya dijitalleştikçe verinin önemi de artıyor. Kişisel veriler kadar kurumsal verilerin gizliliği de hayati önem taşıyor. İleti, hem kişisel hem kurumsal veri güvenliğini sağlıyor. İleti'yi benzerlerinden ayıran en önemli özelliği işte bu güvenlik yönü" şeklinde konuştu.Beyaz kutu kriptografisi kullanılan dünyanın ilk ve tek anlık mesajlaşma programının İleti olduğunu anlatan Nacar, "Beyaz kutu kriptografisi sayesinde gizli anahtarlar, algoritmaların içine gömülüyor, bu da saldırganların erişimini engelliyor. Görüşme ve yazışma bilgileri kişilerin telefonlarında şifreli bir şekilde saklanıyor, kurumların sunucularında ise sadece kişilerin uygulamaya giriş bilgileri tutuluyor" dedi. İleti'de, uygulama tarafından sağlanan güvenlik tedbirlerine ek olarak sunucu ortamında da donanımsal güvenlik modülü ile ekstra güvenlik teknolojileri kullanıldığını dile getiren Nacar, "Bu modülün sağladığı özelliklerle anahtar üretimi ve saklanması gibi işlemler güvenle gerçekleştirilebilmektedir" ifadelerini kullandı. İleti'nin aynı zamanda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi kapsamında belirtilen maddelerin tamamına uygun olarak geliştirildiğini söyleyen Nacar, "İleti, kurumların iç haberleşmelerini kendi sunucuları üzerinden yüksek seviye güvenlik teknolojileri ile yapmalarını sağlıyor" diye konuştu.HAVELSAN personelinin de İleti'yi kullandığını hatırlatan Nacar, "Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile Rekabet Kurumu da İleti'yi kullanıyor. Kurumlarımızdan çok sayıda talep almaya başladık. Bu taleplerin hepsine cevap verebilecek durumdayız, tüm kurumlarımızın yüksek güvenlikli iletişim platformu İleti'ye geçişi için biz hazırız" diye konuştu.